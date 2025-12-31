विज्ञापन

इन 5 एक्ट्रेसेस को अक्षय खन्ना कर चुके हैं डेट, 5वीं वाली से तो हुई थी सगाई, 50 की उम्र में भी हैं कुंवारे

अक्षय खन्ना 50 की उम्र में भी सिंगल हैं, हालांकि कई रिलेशनशिप्स में वह रह चुके हैं, वहीं कुछ को केवल अफवाह बताया गया. आज हम उन्हीं के बारे में आपको बताने जा रहे हैं.

नई दिल्ली:

90 के दशक में रोमांटिक हीरो के तौर पर पहचान बनाने वाले अक्षय खन्ना, पिछले एक दशक में मानो खो से गए थे. लेकिन उन्होंने बड़े पर्दे पर एक बार फिर धमाकेदार वापसी की है. धुरंधर में रहमान डकैत के किरदार ने उन्हें देश का पसंदीदा स्टार बना दिया है. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई कर रही है और उनकी शानदार एक्टिंग की तारीफ हो रही है. इस बीच लोग उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानने में भी रुचि दिखा रहे है. अक्षय खन्ना 50 की उम्र में भी सिंगल हैं, हालांकि कई रिलेशनशिप्स में वह रह चुके हैं, वहीं कुछ को केवल अफवाह बताया गया. आज हम उन्हीं के बारे में आपको बताने जा रहे हैं.

रिया सेन और अक्षय खन्ना

हां, जाहिर तौर पर दोनों के एक साथ काम करने के बाद रिलेशनशिप में होने की अफवाह थी, लेकिन यह रिश्ता जल्द ही खत्म हो गया.

श्रिया सरन और अक्षय खन्ना

गली गली में चोर है के बाद श्रिया सरन और अक्षय खन्ना के लिंक-अप की अफवाहें शुरू हुईं. हालांकि, यह रिश्ता भी ज्यादा समय तक नहीं चला.

तारा शर्मा और अक्षय खन्ना

अक्षय खन्ना और तारा शर्मा के बारे में अफवाह थी कि उन्होंने लगभग दो साल तक डेट किया. एक्टर ने कॉफी विद करण में इस रिश्ते को स्वीकार भी किया और इसे 'जेनुइन' बताया. यह अफेयर खत्म हो गया लेकिन दोनों अच्छे दोस्त बने रहे. धुरंधर की बड़ी सफलता के बाद हाल ही में तारा शर्मा ने इंस्टाग्राम पर अक्षय के साथ अपनी तस्वीर शेयर कर उन्हें बधाई दी थी.

उर्वशी शर्मा और अक्षय खन्ना

2007 की फिल्म 'नकाब' में साथ काम करने के बाद अक्षय खन्ना और उर्वशी शर्मा का नाम भी एक साथ जोड़ा गया था. हालांकि, उन्होंने इसे सिर्फ 'अफवाह' बताकर खारिज कर दिया था.

करिश्मा कपूर और अक्षय खन्ना

इन दिनों करिश्मा की शादी के दिन का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें अक्षय आते हैं और कपल को बधाई दी. उन्होंने करिश्मा के हाथ पर किस भी किया. रिपोर्ट्स के अनुसार, दोनों एक समय रिलेशनशिप में थे और शादी के करीब भी थे, लेकिन करियर की चिंताओं के कारण यह रिश्ता खत्म हो गया.

