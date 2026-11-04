10 महीने से वायरल है खेसारी लाल यादव का ये गाना, शिल्पी राज के साथ मिलकर उड़ाया था गर्दा, मिले 5 करोड़ व्यूज

भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव की लोकप्रियता किसी से छिपी नहीं है. उनके गाने रिलीज होने के साथ ही फैंस के बीच चर्चा में आ जाते हैं. खास बात यह है कि उनके पुराने गानों का क्रेज भी लंबे समय तक बना रहता है. ऐसा ही कुछ उनके गाने ‘रंगबाज' के साथ देखने को मिल रहा है. करीब 10 महीने पहले रिलीज हुए इस गाने को अब तक 47 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. गाने की लगातार बढ़ती लोकप्रियता ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि खेसारी की आवाज और अंदाज के दीवाने बड़ी संख्या में मौजूद हैं.

10 महीने बाद भी ‘रंगबाज' का जलवा

खेसारी लाल यादव के गाने ‘रंगबाज' को दर्शकों का अच्छा प्यार मिल रहा है. रिलीज के करीब 10 महीने बाद भी यह गाना यूट्यूब पर शानदार व्यूज हासिल कर रहा है. अब तक इसे 47 मिलियन से अधिक बार देखा जा चुका है. इस गाने को खेसारी लाल यादव ने भोजपुरी की लोकप्रिय गायिका शिल्पी राज के साथ मिलकर गाया है. इसके बोल कृष्णा बेदर्दी ने लिखे हैं, जबकि संगीत आर्या शर्मा ने तैयार किया है.

गाने में खेसारी और शिल्पी राज की आवाज का तालमेल सुनने वालों को पसंद आ रहा है. यही वजह है कि रिलीज के कई महीने बाद भी फैंस इसे सुन रहे हैं और सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं.

‘ठीक है' से ‘पानी-पानी' तक, खेसारी के इन गानों ने भी मचाया धमाल

खेसारी लाल यादव भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री के उन कलाकारों में शामिल हैं, जिनके खाते में कई सुपरहिट गाने हैं. उनके गानों की खास बात यह है कि रोमांटिक से लेकर पार्टी और देसी अंदाज वाले गानों तक, हर तरह के म्यूजिक में उन्हें पसंद किया जाता है. उनके चर्चित गानों में ‘ठीक है', ‘लेहंगा में मीटर', ‘सईयां अरब गइले ना', ‘पियवा गए रे हमार सऊदी रे भउजी' और ‘पानी-पानी' का भोजपुरी वर्जन शामिल है. इन गानों को दर्शकों ने खूब पसंद किया है. खासकर ‘ठीक है' ने खेसारी को नई पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभाई.

सिंगिंग के अलावा खेसारी ने अभिनय में भी अपनी अलग पहचान बनाई है. उनकी फिल्म ‘साजन चले ससुराल' से उन्हें बड़ी पहचान मिली. इसके बाद ‘मेहंदी लगा के रखना', ‘संघर्ष', ‘डमरू', ‘नागदेव' और ‘कुली नंबर 1' जैसी फिल्मों में उनके काम को दर्शकों ने पसंद किया.

‘बिग बॉस 13' में भी दिखा था खेसारी लाल यादव का जलवा

भोजपुरी फिल्मों और गानों के अलावा खेसारी लाल यादव टीवी की दुनिया में भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुके हैं. साल 2019 में उन्होंने सलमान खान के चर्चित रियलिटी शो ‘बिग बॉस 13' में हिस्सा लिया था. वह इस शो में वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट बनकर पहुंचे थे. बिग बॉस के घर में उनकी एंट्री के बाद भोजपुरी दर्शकों के बीच शो को लेकर दिलचस्पी बढ़ गई थी. इस मंच के जरिए खेसारी को भोजपुरी इंडस्ट्री से बाहर के दर्शकों के बीच भी पहचान बनाने का मौका मिला.

ये भी पढ़ें: पवन सिंह का 29 साल पुराना गाना, जिसने साधारण लड़के को बना दिया पॉवर स्टार, लॉलीपॉप से ज्याद Gen-Z-Millennials इस पर कर रहे डांस

