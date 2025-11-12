कैटरीना कैफ का ये बिजनेस प्लान हुआ जबरदस्त हिट, कमाई पहुंची 200 करोड़ के पार, दी कइयों को टक्कर

बॉलीवुड की खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ ने अपनी मेहनत और लगन से इंडस्ट्री में खास पहचान बनाई है. बाहरी होने के बावजूद उन्होंने फिल्मों में न सिर्फ जगह बनाई, बल्कि टॉप पेड एक्ट्रेसेज में शुमार हो गईं. ‘नमस्ते लंदन', ‘एक था टाइगर', ‘जब तक है जान' और ‘अग्निपथ' जैसी फिल्मों से उन्होंने अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया. लेकिन सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, अब कैटरीना एक कामयाब बिजनेस वुमेन भी बन चुकी हैं. उनका ब्यूटी ब्रांड के ब्यूटी आज भारत के प्रमुख कॉस्मेटिक ब्रांड्स में से एक है.

के ब्यूटी ने किया कमाल

साल 2019 में कैटरीना ने फाल्गुनी नायर (Nykaa की CEO) के साथ मिलकर अपना मेकअप ब्रांड ‘के ब्यूटी' लॉन्च किया. ये भारत का पहला सेलिब्रिटी ओन्ड ब्यूटी ब्रांड है. ब्रांड का टैगलाइन ‘It's Kay to be You' खुद को जैसे हो वैसे ही एक्सेप्ट करने का कॉन्फिडेंस देता है. कैटरीना हमेशा से मेकअप की शौकीन रही हैं. उन्होंने ‘शीला की जवानी' और ‘चिकनी चमेली' जैसे गानों में खुद अपना मेकअप किया था. अपने इस जुनून को उन्होंने बिजनेस में बदल दिया. के ब्यूटी के प्रोडक्ट्स—काजल, ब्लश, लिप ऑयल, फाउंडेशन और आईशैडो—लॉन्च के कुछ समय बाद ही लोगों की पसंद बन गए. सिर्फ चार साल में इस ब्रांड की ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू (GMV) करीब 170 करोड़ रु. तक पहुंच गई है. वहीं, 2024 में के ब्यूटी ने 200 करोड़ रु. की कमाई कर इंडियन ब्यूटी मार्केट में अपनी मजबूत पकड़ बना ली.

कामयाबी की वजह

कैटरीना के ब्रांड की सबसे बड़ी खासियत इसका किफायती दाम है. जहां अन्य सेलिब्रिटी ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स 2,500 से 4,000 रु. तक के हैं. वहीं के ब्यूटी के प्रोडक्ट्स की कीमत सिर्फ 299 रु. से शुरू होती है. इस वजह से ये आम लोगों तक आसानी से पहुंच गया. इसके अलावा के ब्यूटी को खासतौर पर भारतीय स्किन टोन को ध्यान में रखकर बनाया गया है. कैटरीना खुद अपने ब्रांड के प्रमोशन में एक्टिव रहती हैं और सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर्स के साथ लगातार कोलैब भी करती हैं. आज के ब्यूटी सिर्फ एक मेकअप ब्रांड नहीं, बल्कि सेल्फ कॉन्फिडेंट और सुंदरता की मिसाल बन चुका है. कैटरीना कैफ ने ये साबित कर दिया कि अगर जुनून और डेडिकेशन हो, तो बॉलीवुड की ‘चिकनी चमेली' एक सक्सेसफुल बिजनेस आइकन भी बन सकती है.