अच्छी बातचीत या इंटीमेसी, विक्की कौशल के क्या है सबसे जरूरी, एक्टर ने दिया ये जवाब

बॉलीवुड एक्ट्रेसेस काजोल और ट्विंकल खन्ना अपना शो लेकर आई हुई हैं जिसमें बॉलीवुड सेलेब्स आते हैं और अपनी पर्सनल लाइफ से लेकर प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बात करते हैं. आने वाले एपिसोड में विक्की कौशल और कृति सेनन आने वाले हैं. शो का टीजर सामने आ गया है जिसमें कृति, विक्की, ट्विंकल और काजोल मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं. विक्की ने बताया कि उन्हें काजोल और ट्विंकल से बहुत डर लगता है. शो में काजोल ने विक्की से पूछा कि अच्छी बातचीत या अच्छा सेक्स क्या जरूरी होता है. इसका विक्की ने मजेदार जवाब दिया है जो खूब वायरल हो रहा है.

ट्विंकल से डरते हैं विक्की

विक्की और कृति ने शो में स्टाइल में एंट्री की. दोनों ने आते ही दोनों एक्ट्रेसेस को नमस्ते किया. उसके बाद ट्विंकल को गले लगाया. तब ट्विंकल ने कहा कि अच्छा हमको नमस्ते कृति के हाथों में हाथ. इसके जवाब में विक्की ने कहा- यंग गर्ल्स के पैर छू लेता हूं मैं. जब विक्की मिलने के बाद काउच पर बैठते हैं तो कहते हैं कि आप दोनों से मुझे बहुत डर लगता है.

अच्छी बात या सेक्स क्या है जरूरी

शो के एक सेगमेंट में काजोल बोलती है अच्छा सेक्स अच्छी बातचीत से ज्यादा जरूरी है. इस स्टेटमेंट का सपोर्ट करते हुए विक्की कहते हैं- बोलते हैं, बातें तो होती रहेंगी. बता दें विक्की कौशल हाल ही में पिता बने हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके बेटे के पिता बनने की जानकारी दी थी. पिता बनने के बाद से विक्की बेहद खुश हैं. वो पत्नी कैटरीना कैफ और बेटे का ध्यान रखने में बिजी हैं. विक्की ने अभी तक बेटे की झलक फैंस को नहीं दिखाई है. साथ ही अभी तक उसका नाम भी रिवील नहीं किया है. फैंस विक्की और कैटरीना के बेटे की झलक देखने का इंतजार कर रहे हैं.