'आपने कभी मोटी हीरोइन के साथ रोमांस नहीं किया', फैन गर्ल के सवाल पर  सलमान खान ने लिया कैटरीना का नाम, देखें वीडियो

बॉलीवुड के 'भाईजान' यानी सलमान खान फिल्म इंडस्ट्री में अपने 3 दशक से भी ज्यादा लंबे करियर में एक से एक हिट फिल्म दे चुके हैं. इस दौरान उन्होंने बॉलीवुड में समय-समय पर आई कई हीरोइनों संग रोमांस भी किया. आज 59 की उम्र में भी सलमान खान बतौर लीड एक्टर फिल्मों में नजर आते हैं और उनका जलवा आज भी बरकरार है. सलमान को फिल्म इंडस्ट्री का गॉडफादर भी कहा जाता है और उन्होंने कई नए कलाकारों को फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री भी दी है और कईयों को तो खुद लॉन्च किया है. सलमान बॉलीवुड की तकरीबन सभी एक्ट्रेस संग स्क्रीन पर कमाल दिखते हैं, लेकिन जब एक फैन गर्ल ने उनसे कुछ ऐसा पूछा तो सलमान ने उन्हें बेहद खूबसूरत जवाब दिया.

फैन गर्ल ने रोमांस पर पूछा सलमान से सवाल

सोशल मीडिया पर वायरल यह वीडियो कॉमेडी के सरताज कपिल शर्मा के कॉमेडी शो का है, जिसमें सलमान खान अपनी फिल्म प्रेम रतन धन पायो के प्रमोशन पर पहुंचे थे. यहां उनके साथ उनकी इस फिल्म की हीरोइन और अनिल कपूर की बेटी सोनम कपूर भी बैठी हुई थीं. यहां दर्शकों की भीड़ से सलमान खान की एक फैन गर्ल ने पूछ लिया, 'आपने कभी भी हेल्दी दिखने वाली एक्ट्रेस संग रोमांस नहीं किया'. इस पर सलमान ने अपनी इस फैन गर्ल को जवाब दिया, 'जब मैं कैटरीना कैफ से पहली बार मिला था तो वो बहुत हेल्दी थीं'. इसके बाद फैन गर्ल कहती है, 'तो इसका मतलब आपको हेल्दी लड़कियां पसंद हैं? तो आप मुझे हग करके यह साबित करके दिखाओ'. फैन गर्ल की रिक्वेस्ट पर सलमान उन्हें टाइट हग करते हैं.

सलमान खान की छूटी हंसी

इसके बाद फैन गर्ल बोलती हैं इससे साबित हो गया है कि आपको हर टाइप की लड़कियां पसंद हैं. इतना सुनने के बाद सलमान खान जोरों से हंसते हैं और पूरे स्टूडियो में हंसी का शोर गूंजने लगता है. बता दें, फिल्म प्रेम रतन धन पायो साल 2015 में रिलीज हुई थी, जो सलमान के करियर की सबसे कमाऊ फिल्मों की लिस्ट में शामिल है. फिल्म ने भारत में 200 तो वर्ल्डवाइड 300 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन किया था. सलमान को पिछली बार फिल्म सिकंदर (2025) में देखा गया था, जो फ्लॉप साबित हुई और अब वह फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' पर काम कर रहे हैं, जिसमें 'भाईजान' एक आर्मी ऑफिसर के रोल में नजर आने वाले हैं.