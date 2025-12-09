बेबी बॉय के बाद चौथी एनिवर्सरी पर पहली बार साथ दिखे विक्की कौशल और कैटरीना कैफ, शेयर की स्पेशल फोटो

Vicky Kaushal Shares Katrina Kaif Photo: बॉलीवुड के मशहूर कपल विक्की कौशल और कैटरीना कैफ ने अपनी शादी की चौथी सालगिरह पर एक खास तस्वीर शेयर की, जिसे देखकर उनके फैंस बहुत खुश हो गए. दोनों ने 9 दिसंबर 2021 को राजस्थान में एक प्राइवेट शादी की थी. इस साल उनकी एनिवर्सरी इसलिए और भी खास रही क्योंकि हाल ही में दोनों माता-पिता बने हैं. नवंबर 2025 में उनके बेटे का जन्म हुआ था. यह उनके लिए बहुत खुशी का समय है और इस मौके पर दोनों ने अपने साथ बिताए इस नए सफर की एक झलक सोशल मीडिया पर दिखाई.

प्रेगनेंसी के बाद की कैटरीना कैफ की तस्वीर

फैंस ने जैसे ही यह तस्वीर देखी, सोशल मीडिया पर ढेरों शुभकामनाएं आने लगीं. विक्की और कैटरीना हमेशा अपनी निजी जिंदगी को लेकर शांत और प्राइवेट रहते हैं, इसलिए उनकी फैमिली की यह झलक लोगों के लिए एक बड़ा सरप्राइज थी. तस्वीर से साफ दिख रहा था कि माता-पिता बनने के बाद दोनों पहले से ज्यादा खुश और एक-दूसरे के और करीब हो गए हैं. चार साल की शादी के बाद उनकी जिंदगी में यह नया चैप्टर जुड़ गया है और दोनों इस समय का भरपूर आनंद ले रहे हैं.

विक्की कौशल की आने वाली फिल्में कौन सी हैं?

करियर की बात करें तो विक्की कौशल जल्द ही संजय लीला भंसाली की फिल्म 'लव एंड वॉर' में नजर आएंगे. इस फिल्म में उनके साथ रणबीर कपूर और आलिया भट्ट भी होंगे. इसके अलावा विक्की की एक और फिल्म 'महावतार' पर भी काम चल रहा है. उधर, कैटरीना कैफ फिलहाल अपने बच्चे पर ध्यान दे रही हैं. हालांकि उम्मीद की जा रही है कि वह जल्द ही किसी नए प्रोजेक्ट की घोषणा कर सकती हैं. माता-पिता बनने के बाद दोनों अपनी काम और परिवार की जिम्मेदारियां कैसे संभालते हैं, यह फैंस के लिए देखने वाली बात होगी.