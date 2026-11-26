एक्ट्रेस करीना कपूर खान ने पति व अभिनेता सैफ अली खान की 27 साल पुरानी सुपरहिट फिल्म 'हम साथ साथ हैं' से जुड़ी पुरानी यादें ताजा कीं. बुधवार को अभिनेत्री ने सोशल मीडिया के जरिए सैफ अली खान और बहन करिश्मा के डांस सीक्वेंस पर मजेदार रिएक्शन दिया. एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम स्टोरीज सेक्शन पर सैफ अली खान और अपनी बहन करिश्मा कपूर का एक पुराना डांस क्लिप शेयर किया, जिसमें सैफ (विनोद) और करिश्मा (सपना) परिवार के सदस्यों की नकल उतारते हुए मस्ती भरे अंदाज में डांस करते दिख रहे हैं.

करीना कपूर ने लिखी ये बात

करीना कपूर ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर वीडियो के साथ लिखा, "आज सुबह उठते ही यह वीडियो देखा. कौन जानता था कि सैफू अपनी होने वाली सिस्टर इन लॉ के साथ डांस करेगा." इसके साथ ही एक्ट्रेस ने अपनी पोस्ट के जरिए सूरज बड़जात्या की फिल्मों के प्रति अपना प्यार जताया और उनकी आने वाली फिल्म ये प्रेम मोल लिया को लेकर भी अपनी उत्सुकता शेयर करते हुए लिखा, "मुझे ये फिल्म बहुत पसंद है और मुझे सूरज जी की फिल्में बहुत पसंद हैं. 'ये प्रेम मोल लिया' का इंतजार है, जिसके लिए मैं सिनेमा जाऊंगी."

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करिश्मा कपूर और सैफ अली खान के गाने के बारे में

करीना कपूर द्वारा शेयर किया गया वीडियो 'हम साथ साथ हैं' के संगीत सेरेमनी सीक्वेंस का है, जहां सैफ अली खान और करिश्मा कपूर सेलिब्रेशन के दौरान एक साथ परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं. इस सीक्वेंस में फिल्म की बाकी स्टारकास्ट भी नजर आ रही है, जिनमें नीलम कोठारी और महेश ठाकुर भी शामिल हैं, जिन्होंने फिल्म में शादीशुदा कपल का रोल निभाया था. जब 'हम साथ साथ हैं' रिलीज हुई थी, तब सैफ और करिश्मा को-स्टार थे और एक-दूसरे के साथ रोमांटिक जोड़ी में नजर आए थे. करीब एक दशक बाद सैफ ने करिश्मा की छोटी बहन करीना कपूर से शादी कर ली थी.

हम साथ साथ हैं के बारे में

सूरज बड़जात्या के निर्देशन में बनी फिल्म 'हम साथ साथ हैं' 5 नवंबर 1999 को रिलीज हुई थी और उस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में शामिल रही थी. फिल्म में सैफ अली खान ने विनोद और करिश्मा कपूर ने सपना का किरदार निभाया था. इनके साथ सलमान खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे, मोहनीश बहल और आलोक नाथ समेत कई कलाकार अहम भूमिकाओं में नजर आए थे.

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