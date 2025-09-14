करीना कपूर की मौसी की 10 तस्वीरें, कहलाती थीं गुजरे जमाने की सुपरस्टार, 5वीं देख कहेंगे- बेबो-लोलो फेल

बॉलीवुड में कपूर खानदान बहुत बड़ा है, इसके लगभग हर सदस्य इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं. इसी तरह से क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर की मौसी भी एक बेहतरीन एक्ट्रेस रही थीं और 1960 के दशक में उनकी हेयर स्टाइल इतनी फेमस हुई थी कि आज भी उनके नाम से इस हेयर स्टाइल को जाना जाता है, आइए हम आपको दिखाते हैं करीना की मौसी की 10 खूबसूरत तस्वीरें. करीना की मौसी का नाम साधना शिवदासानी था, जो उनकी मां बबीता की चचेरी बहन थीं. इस लिहाज से वो करीना की मौसी लगती थी.

साधना शिवदासानी का जन्म 2 सितंबर 1941 को कराची, पाकिस्तान में हुआ. उनका असली नाम अंजलि था, लेकिन उनके पिता ने उनका नाम बदलकर साधना कर दिया, क्योंकि वह एक्ट्रेस साधना बोस के फैन थे.

1947 में बंटवारे के बाद साधना का परिवार मुंबई में सेटल हो गया, इसके बाद उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा और 1955 में श्री 420 से अपने करियर की शुरुआत की.

1960 में आई साधना की फिल्म लव इन शिमला में उन्होंने एक अनोखा हेयर स्टाइल अपनाया, जो बहुत फेमस हुआ और इसे आज भी साधना कट के नाम से जाना जाता हैं.

साधना ने अपने फिल्मी करियर में परख, हम दोनों, असली नकली, वो कौन थी, वक्त और मेरा साया जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया.

एक्टिंग के साथ साधना अपने फैशन और ड्रेस को लेकर भी खूब चर्चा में रहती थीं. उन्होंने वक्त फिल्म में टाइट चूड़ीदार और शॉर्ट कुर्ते पहनकर नया फैशन ट्रेंड सेट किया, जिसे बाद में कई एक्ट्रेसेस ने फॉलो किया.

रिपोर्ट्स के अनुसार, राज कपूर के साथ साधना के अफेयर के चर्चे मशहूर थे. दोनों ने साथ में फिल्म श्री 420 में काम किया था.

हालांकि, साधना ने बाद में लव इन शिमला फिल्म के डायरेक्टर राम कृष्ण नैय्यर से शादी की, शादी के वक्त उनकी उम्र केवल 16 साल की थी, जबकि नैय्यर 22 साल के थे.

1995 में साधना के पति नैय्यर की मौत हो गई, दोनों के कोई भी बच्चे नहीं थे, इसलिए साधना बहुत अकेली हो गई और बीमार रहने लगीं.

साधना को थायराइड की बीमारी हो गई, जिसके चलते उनकी आंखों पर असर पड़ा और उन्होंने पब्लिक इवेंट्स में जाना और फिल्मों में काम करना भी बंद कर दिया.

अपनी आखिरी दिनों में साधना ने गुमनामी की जिंदगी जीने लगीं, उन्हें कैंसर तक हो गया और 25 दिसंबर 2015 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया.