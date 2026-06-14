गदर के सेट से थप्पड़ मारकर निकाले गए थे कपिल शर्मा, एक सीन में मिला था काम लेकिन अपनी हरकत से किया गुड़गोबर

सनी देओल, अमीषा पटेल और अरमीश पुरी के लीड रोल वाली 'गदर: एक प्रेमकथा' को रिलीज हुए 25 साल हो रहे हैं. इस मौके पर फिल्म से जुड़े कई पुराने किस्से एक बार फिर सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे हैं. इन्हीं में से एक है ये कपिल शर्मा से जुड़ा किस्सा. जी हां आपने ठीक पढ़ा, हम कपिल शर्मा और गदर के कनेक्शन की ही बात कर रहे हैं. कपिल फिल्म में नजर भले ना आए हों लेकिन वह इस फिल्म में काम कर चुके हैं. इस बारे में खुलासा किया था खुद फिल्म के एक्शन डायरेक्टर टीनू वर्मा ने. टीनू ने मुकेश खन्ना के साथ एक इंटरव्यू में बताया कि कपिल शर्मा भी फिल्म का हिस्सा बनने वाले थे लेकिन उनकी वजह से ही वो ये नहीं कर पाए.

टीनू ने शेयर किया सेट का किस्सा

टीनू ने बताया कि वे स्टेशन पर क्राउड का एक सीन शूट कर रहे थे और हर किसी को निर्देश दिया गया था कि सभी ट्रेन की तरफ भागे. लेकिन जैसे ही एक्शन बोला गया सभी लोग तो ट्रेन की तरफ भागे लेकिन एक लड़का (कपिल) था जो उल्टी दिशा में भाग रहा था. टीनू ने इस लड़के को बुलाया और कहा कि जैसा कहा गया है वैसा करो 'तेरी वजह से एक और शॉट हुआ है'. टीनू ने कहा, जब हमने दोबारा शूटिंग शुरू की तो मेरा सारा फोकस उस लड़के पर था और एक बार फिर वह उल्टी दिशा में भागा, मैंने कैमरा छोड़ा और उस बंदे के पास भागा जैसे ही पकड़ा एक कान के नीचे लगाया और बोला इसको बाहर निकालो.

कपिल शर्मा वाला किस्सा आप 14.41 मिनट पर सुन सकते हैं

जब सनी देओल कपिल के शो पर आए थे तो कॉमेडी किंग बन चुके कपिल ने खुद ये किस्सा शेयर किया था. उन्होंने बताया कि वो उल्टी दिशा में इसलिए भाग रहे थे क्योंकि वे थोड़े अलग दिखना चाहते थे. उन्हें लग रहा था कि इतनी भीड़ में वो नजर ही नहीं आएंगे और इससे अलग होने का उन्हें यही तरीका ठीक लगा. सनी देओल भी जानकर हैरान रह गए कि कपिल शर्मा फिल्म का हिस्सा बने थे.

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