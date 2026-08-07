मर्ले ट्रैविस के 'सिक्सटीन टोंस' पर आधारित था 68 साल पुराना गाना, किशोर कुमार की आवाज ने बनाया बरसात का सदाबहार गीत

बरसात का मौसम हो और बॉलीवुड का गाना ना हो ऐसा हो नहीं सकता. आपने प्यार हुआ इकरार हुआ, ये रात भीगी भीगी और रिमझिम गिरे सावन गाने के बारे में तो मानसून सीजन में सुना होगा. लेकिन क्या आपने किशोर कुमार के उस 68 साल पुराने गाने के बारे में सुना है, जो मर्ले ट्रैविस के "सिक्सटीन टोंस" पर आधारित था. खास बात यह थी कि इस फिल्म के हीरो खुद किशोर कुमार थे और प्रोड्यूस भी उन्हीं ने ही की थी. फिल्म में उनके अलावा अशोक कुमार, मधुबाला और अनूप कुमार अहम किरदार में नजर आए थे. फिल्म का निर्देशन सत्येन बोस ने किया था.

किशोर कुमार का 68 साल पुराना बरसात का गीत

हम बात कर रहे हैं 68 साल पहले रिलीज हुई फिल्म चलती का नाम गाड़ी फिल्म की, जिसमें गानी एक लड़की भीगी भागी सी आज भी खूब पॉपुलर है. इस गाने का संगीत एसडी बर्मन ने बनाया था. जबकि बेटे आरडी बर्मन और जयदेव सपोर्टिंग संगीतकार थे. गाने के बोल मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखे थे. जबकि बरसात का यह गाना मर्ले ट्रैविस के सिक्सटीन टन्स पर आधारित था.

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गाने के बोल कुछ इस तरह थे

एक लड़की भीगी भागी सी

सोती रातों में जागी सी

मिली एक अजनबी से कोई आगे ना पीछे

तुम ही कहो ये कोई बात है

हम्म्म एक लड़की भीगी भागी सी

सोती रातो मे जागी सी

मिली इक अजनबी से कोई आगे ना पीछे

तुम ही कहो ये कोई बात है हम्म्म

खास बात यह है कि इस गाने को खूब पॉपुलैरिटी हासिल हुई और फिल्म कंपेनियन की टॉप 100 बॉलीवुड एल्बम की लिस्ट में 51वें नंबर पर यह गाना शामिल है. वहीं रेडिफ के मुताबिक टॉप बॉलीवुड के 25 लिस्ट में एक लड़की भीगी भागी सी गाना शुमार है.

किशोर कुमार चाहते थे फ्लॉप हो फिल्म

आईएमबीडी के अनुसार, कहा जाता है कि किशोर कुमार ने 'चलती का नाम गाड़ी' फिल्म इस उम्मीद में बनाई थी कि यह कमर्शियली फ्लॉप हो जाएगी. इसका कारण यह था कि वह अपनी इनकम में नुकसान दिखाना चाहते थे ताकि अधिकारियों को भारी इनकम टैक्स न देना पड़े. इसलिए उन्होंने दो फिल्में बनाईं 'लुकोचुरी' (बंगाली) और 'चलती का नाम गाड़ी' और फिल्म के फ्लॉप होने का इंतजार किया. लेकिन हैरानी की बात यह थी कि दोनों ही फिल्में बॉक्स-ऑफिस पर सुपरहिट रहीं. इसके कारण किशोर कुमार इतने निराश हुए कि उन्होंने 'चलती का नाम गाड़ी' और उसके सभी अधिकार अपने सेक्रेटरी अनूप शर्मा को दे दिए और उन्होंने कॉपीराइट अपने पास रखा.

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