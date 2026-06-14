हर एक तरफा आशिक के दिल का दर्द बयां करता है 30 साल पुराना ये गाना, खिलौना फिल्म के गने पर जमकर बन रहीं रील्स

म्यूजिक हमारी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा माना जाता है. माहौल हंसी खुशी का हो तो भी ये संगीत ही रंग जमाता है और अगर दिल टूट जाए, मन उदास हो या हर तरफ अंधेरा ही नजर आए तो भी म्यूजिक ही हाथ थामे पार ले जाता है. हिंदी में हर मूड, मौके और माहौल के लिए गाने बने हैं और यही वजह है कि हम किसी सिचुएशन में हो और उस पर गाना याद ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता.

आज हम गानों की इसी माहौल में आपको 30 साल पुराने एक गाने के बारे में बताने जा रहा हैं जिसने धोखा खाए लोगों के दिल का सहारा दिया और अकेलेपन में उनका साथी बना. ये गाना 1996 में आई एल्बम खिलौना में आया था और गाने के बोल थे 'दिल फिर भी तुम्हें देते हैं क्या याद करोगे' (Dil Phir Bhi Tumhe Dete Hain). इस गानें सूरज पंचोली, आयूब खान और मोनिका बेदी लीड रोल में थे.

किसने गाया ये कालजयी गाना?

अब बात करें इस गाने को अपनी आवाज से सजाने वालों की तो ये काम किया अल्का याग्निक और विनोद राठौड़ ने किया था. गाने को संगीत दिया था नमीद-श्रवण की जोड़ी ने. इन्होंने गाने में ऐसा दर्द भरा कि सुनने वाली की आंखें आज भी नम हो जाती हैं. गाने के भाव और बोल ही कुछ ऐसे हैं. वह प्यार में बर्बाद हो चुका है लेकिन फिर भी उसका दिन अपनी प्रेमिका के बारे में सोचने पर मजबूर है. वह ये भी जानता है कि इस रिश्ते से सिर्फ दर्द मिलेगा लेकिन तब भी अपना दिल उसे सौंप रहा है. आपको जानकर हैरानी होगी कि इंटरनेट यूजर्स आज भी इस गाने को यूट्यूब पर सुन रहे हैं. वे तारीख के साथ कमेंट कर ये बता रहे हैं कि ये गाना आज भी उनके बीच पॉपुलर है और वे इसे सुनकर अपनी यादें ताजा करते हैं.

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