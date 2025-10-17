कपिल शर्मा का कैप्स कैफे फिर बना टारगेट, अब तक इतनी बार निशाने पर आ चुका है कॉमेडियन का रेस्टोरेंट

कॉमेडी के बादशाह कपिल शर्मा इन दिनों मुश्किलों में फंसे नजर आ रहे हैं. एक तरफ उनकी हंसी लोगों का दिल जीत रही है, वहीं दूसरी तरफ उनके कनाडा वाले 'कैप्स कैफे' पर आए दिन खतरे मंडरा रहे हैं. खबर है कि कपिल के कैफे पर चार महीनों के अंदर तीसरी बार फायरिंग हुई है. इस बार भी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है. सोशल मीडिया पर इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे फैंस काफी परेशान हैं.

जुलाई में हुई थी पहली फायरिंग

कपिल शर्मा ने जुलाई 2025 में कनाडा में अपना पहला कैफे ‘कैप्स कैफे' खोला था. इस कैफे की देखरेख उनकी पत्नी गिन्नी चतरथ कर रही हैं. लेकिन जैसे ही कैफे शुरू हुआ, मुश्किलें भी साथ आ गईं. कैफे खुलने के कुछ ही दिन बाद, 10 जुलाई को वहां पहली बार फायरिंग हुई. उस वक्त कुछ कर्मचारी अंदर मौजूद थे, लेकिन गनीमत रही कि किसी को कोई चोट नहीं आई.

अगस्त में फिर बरसी गोलियां

पहले अटैक के कुछ हफ्ते बाद, 8 अगस्त को दोबारा फायरिंग हुई. सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी खूब वायरल हुआ था. वीडियो में एक शख्स की आवाज सुनाई दी थी- 'हमने टारगेट को आवाज दी थी, लेकिन उसने घंटी नहीं सुनी, इसलिए हमें कार्रवाई करनी पड़ी. अगर उसने फिर भी नहीं सुना, तो अगला कदम मुंबई में उठेगा.' इसके बाद कपिल के मुंबई वाले घर की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी.

तीसरी बार 15 अक्टूबर को हुआ हमला

अब ताजा मामला 15 अक्टूबर का है, जब एक बार फिर कपिल के कैफे पर गोलियां चलीं. वीडियो में फायरिंग के बाद कुछ लोग वहां से भागते नजर आए. इस बार भी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है. गैंग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर इस हमले को अंजाम देने की बात कबूली है.

फैंस हुए परेशान, पूछ रहे सवाल

कपिल शर्मा के फैंस अब सोशल मीडिया पर लगातार यही सवाल पूछ रहे हैं आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हर बार फायरिंग की खबर सुनकर लोग दुआ कर रहे हैं कि कपिल और उनकी फैमिली सुरक्षित रहें और जल्द ही ये मामला खत्म हो जाए.