Kantara Chapter 1: रिलीज से पहले ही हिट हुई कांतारा चैप्टर 1, जितना का बजट उतने में बिक गए फिल्म के ओटीटी राइट्स

साल 2022 में जब ‘कांतारा' रिलीज़ हुई थी, तो इसने ऑडियंस को सिर्फ एंटरटेन नहीं किया बल्कि उनके दिल को छू लिया था. जंगल, परंपरा, देव-पूजा और इंसानी लालच के बीच बुनी गई इस अनोखी कहानी ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया. ऋषभ शेट्टी की बेहतरीन एक्टिंग और लोककथाओं की रहस्यमयी दुनिया ने इसे एक कल्ट फिल्म का दर्जा दिलाया. अब इसी जादुई दुनिया को और गहराई से दिखाने आ रहा है इसका प्रीक्वल- ‘कांतारा: चैप्टर 1'. और हैरानी की बात ये है कि फिल्म सिनेमाघरों में आने से पहले ही ऐसा इतिहास रच चुकी है, जिसके बारे में जानकर आप भी दंग रह जाएंगे.

रिलीज से पहले ही बनाया रिकॉर्ड

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ‘कांतारा: चैप्टर 1' के डिजिटल राइट्स 125 करोड़ रुपये में बिक चुके हैं. ये डील अपने आप में बेहद बड़ी मानी जा रही है. आमतौर पर इतनी रकम सिर्फ सुपरस्टार्स की फिल्मों के लिए दी जाती है, लेकिन कांतारा ने साबित कर दिया है कि कंटेंट और कहानी ही असली स्टार होती है.

कब है रिलीज़ डेट

फिल्म का ट्रेलर 20 सितंबर 2025 तक रिलीज़ किए जाने की संभावना है. दर्शकों को इस ट्रेलर से कहानी की एक झलक मिलने की उम्मीद है. वहीं फिल्म को 2 अक्टूबर 2025 को वर्ल्डवाइड रिलीज किया जाएगा. गांधी जयंती के मौके पर सिनेमाघरों में धूम मचने वाली है.

फैंस का एक्साइटमेंट

सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर जबरदस्त एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है. पोस्टर्स और अपडेट्स शेयर करते हुए फैंस बेसब्री से ट्रेलर का इंतज़ार कर रहे हैं. खासकर ऋषभ शेट्टी के लुक और फिल्म की रहस्यमयी कहानी ने हर किसी की जिज्ञासा और बढ़ा दी है.

क्यों खास है ‘कांतारा चैप्टर 1'?

कांतारा की असली ताकत थी उसकी रियलिस्टिक स्टोरी और लोक कथाओं का जादू. चैप्टर 1 उसी कहानी की जड़ों को छूएगा और इसे और भी रहस्यमय बना देगा. दमदार विज़ुअल्स और म्यूज़िक इस बार भी दर्शकों का दिल जीतने को तैयार हैं.