विज्ञापन

Year Ender 2025: 'कांतारा' से 'सैयारा' तक, 2025 की 5 सबसे कमाऊ फिल्में, मिलकर किया 2300 करोड़ का बिजनेस

Year Ender 2025: 2025 की खास बात यह रही कि बिग स्टार्स ही नहीं बल्कि डेब्यू स्टार्स की फिल्मों का भी बॉक्स ऑफिस पर दबदबा रहा. बॉलीवुड से दो 500 करोड़ी फिल्में मिली तो साउथ सिनेमा से भी 2 फिल्मों ने 500 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया.

Read Time: 3 mins
Share
Year Ender 2025: 'कांतारा' से 'सैयारा' तक, 2025 की 5 सबसे कमाऊ फिल्में, मिलकर किया 2300 करोड़ का बिजनेस
Year Ender 2025: ये पांच रहीं 2025 की सबसे कमाऊ फिल्में
नई दिल्ली:

Year Ender 2025: इंडियन सिनेमा के लिए साल 2025 बेहद शानदार रहा है. इस साल की खास बात यह रही कि बिग स्टार्स ही नहीं बल्कि डेब्यू स्टार्स की फिल्मों का भी बॉक्स ऑफिस पर दबदबा रहा. बॉलीवुड से दो 500 करोड़ी फिल्में मिली तो साउथ सिनेमा से भी 2 फिल्मों ने 500 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. साल 2025 की सबसे कमाऊ फिल्मों में कुल 4 फिल्में ही 500 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर पाई हैं. साल 2025 खत्म होने से पहले बात करेंगे उन 5 फिल्मों की, जिन्होंने मौजूदा साल में कमाई के झंडे गाड़े.

कांतारा: चैप्टर 1

दिवाली के मौके पर 2 अक्टूबर को रिलीज हुई ऋषभ शेट्टी की शानदार फिल्म कांतारा: चैप्टर 1 साल 2025 की सबसे कमाऊ फिल्म साबित हुई. फिल्म का बजट 130 करोड़ रुपये था और इसने भारत में 622.5 करोड़ रुपये और वर्ल्डवाइड 853.4 करोड़ रुपये का बिजनेस किया. इसे ब्लॉकबस्टर का टैग मिला है.

छावा

मौजूदा साल में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड में फिल्मों में विक्की कौशल और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म छावा टॉप पर है. छावा को डायरेक्टर लक्ष्मण उटेकर ने 150 करोड़ रुपये बजट में तैयार किया और मेकर्स को 808.7 करोड़ रुपये कमाकर दिए. फिल्म का घरेलू कलेक्शन 604.1 करोड़ रुपये है. छावा को भी ब्लॉकबस्टर का टैग मिला है.

सैयारा

इंडियन सिनेमा के इतिहास की सबसे कमाऊ लव स्टोरी फिल्म सैयारा है, जो साल 2025 की सबसे पॉपुलर फिल्म भी है. अहान पांडे और अनीत पड्डा स्टारर इस लव स्टोरी फिल्म ने जेन जी को बहुत इंप्रेस किया और इसी वजह से 50 करोड़ी बजट फिल्म ने 575.8 करोड़ रुपये का वर्ल्डवाइड कलेक्शन किया. भारत में फिल्म की कमाई 334.2 करोड़ रुपये है. यह भी ब्लॉकबस्टर फिल्म है.

कुली 

2025 की सबसे कमाऊ साउथ फिल्मों में थलाइवा रजनीकांत की फिल्म कुली भी शामिल है. लोकेश कनगराज के निर्देशन में बनी फिल्म का बजट 350 करोड़ रुपये था और फिल्म ने वर्ल्डवाइड 516.7 करोड़ रुपये कलेक्शन किया था. भारत में इसकी कमाई 260.3 करोड़ रुपए हुई. इस फिल्म को एवरेज बताया गया है, जबकि इस फिल्म में आमिर खान भी एक्शन करते दिखे थे.

वॉर 2

आखिर में साल 2025 की मोस्ट अवेटेड फिल्म वॉर 2 फ्लॉप होते-होते भी बिजनेस कर गई. ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की इस फिल्म से दर्शकों को बहुत उम्मीद थी, लेकिन फिल्म फ्लॉप साबित हुई. वॉर 2 का बजट 350 करोड़ रुपये था और इसने वर्ल्डवाइड सिर्फ 400 करोड़ रुपये और भारत में 240.5 करोड़ रुपये ही कमाए. आईएमडीबी ने इसे फ्लॉप का टैग दिया है. बता दें, इन सभी पांचों फिल्मों की वर्ल्डवाइड कमाई का जोड़ बताए तो यह 2300 करोड़ रुपये बैठता है


 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Year Ender 2025, Highest Grossing Indian Films 2025, Kantara Chapter 1, Chhaava, Saiyaara
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com