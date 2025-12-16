रणवीर सिंह की ओर से कांतारा का मजाक बनाने पर ऋषभ शेट्टी ने तोड़ी चुप्पी, बोले-ये देखकर तकलीफ होती है

चेन्नई में बिहाइंडवुड्स के एक कार्यक्रम में कन्नड़ फिल्म 'कांतारा' के अभिनेता-निर्देशक ऋषभ शेट्टी ने फिल्मों में दिखाई गई पवित्र परंपराओं की स्टेज पर नकल करने पर अपनी नाराजगी जाहिर की. उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन यह बयान हाल ही में गोवा के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया (IFFI) में रणवीर सिंह की ओर से 'कांतारा चैप्टर 1' के दैवा दृश्य की नकल करने की घटना के बाद आया है. ऋषभ ने कहा, "ऐसा देखकर मुझे बहुत तकलीफ होती है. फिल्म में ज्यादातर हिस्सा अभिनय और सिनेमा है, लेकिन दैवा का हिस्सा बहुत संवेदनशील और पवित्र है. जहां भी जाता हूं, लोगों से अनुरोध करता हूं कि स्टेज पर इसे न करें या मजाक न उड़ाएं. यह हमारे लिए भावनात्मक रूप से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है."

क्या था विवाद

उन्होंने आगे बताया कि 'कांतारा: ए लेजेंड चैप्टर 1' की टीम ने स्थानीय रीति-रिवाजों को सही तरीके से दिखाने के लिए बहुत मेहनत की है. इसका मकसद दर्शकों को इन परंपराओं की महत्वपूर्णता समझाना था, न कि उन्हें मनोरंजन का हिस्सा बनाना. इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब IFFI के समापन समारोह में रणवीर सिंह ने ऋषभ की तारीफ करते हुए दैवा दृश्य की नकल की. रणवीर ने उत्साह में कहा, "मैंने थिएटर में कांतारा देखी, ऋषभ का अभिनय कमाल का था, खासकर जब महिला आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, वह सीन शानदार था." इसके बाद उन्होंने स्टेज पर उस दृश्य की नकल की और मजाक में पूछा कि क्या दर्शक उन्हें कांतारा के अगले हिस्से में देखना चाहेंगे.

रणवीर सिंह की फिल्म का बहिष्कार

इस हरकत का वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर रणवीर की आलोचना हुई. कई यूजर्स ने इसे देवी-दैवा का अपमान बताया. एक यूजर ने लिखा, "रणवीर की आने वाली फिल्म धुरंधर का बहिष्कार करें, वे देवी का मजाक न उड़ाएं." दूसरे ने कहा, "हम रणवीर को कांतारा के अगले पार्ट में नहीं देखना चाहते." विवाद बढ़ने पर रणवीर ने इंस्टाग्राम पर माफी मांगी. उन्होंने लिखा, "मेरा इरादा सिर्फ ऋषभ के शानदार अभिनय की तारीफ करना था. अभिनेता से अभिनेता, मुझे पता है कि ऐसा सीन करने में कितनी मेहनत लगती है. मैं देश की हर संस्कृति और परंपरा का सम्मान करता हूं. अगर किसी की भावनाएं आहत हुईं तो मुझे खेद है." फिलहाल रणवीर की नई फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर रही है.