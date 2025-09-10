जब सोशल मीडिया ने 'मार' डाले थे बॉलीवुड सितारे, काजल अग्रवाल से शाहरुख खान तक की उड़ी झूठी मौत की अफवाह

सोशल मीडिया की दुनिया बड़ी अजीब है. यहां कब कौन-सी खबर सच बनकर सामने आ जाए और कब कौन-सी झूठी अफवाह जंगल की आग की तरह फैल जाए, कहना मुश्किल है. हाल ही में इसका शिकार बनीं काजल अग्रवाल. हाल ही में इस अजीबोगरीब ट्रेंड का शिकार बनीं काजल अग्रवाल. अचानक अफवाह उड़ गई कि उनकी सड़क हादसे में मौत हो गई है. फैंस सदमे में चले गए, कई जगह श्रद्धांजलि संदेश वायरल होने लगे. लेकिन कुछ ही देर बाद काजल ने खुद सामने आकर मुस्कुराते हुए साफ कहा- 'अरे भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूं, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं'. लेकिन सच्चाई ये है कि काजल पहली नहीं हैं. बॉलीवुड के कई दिग्गज सितारे इस तरह की फर्जी मौत की अफवाहों का शिकार हो चुके हैं. आइए देखते हैं किस-किस के साथ हुआ ऐसा.

अमिताभ बच्चन के मौत की झूठी खबर

बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन कई बार मौत की अफवाहों के शिकार बने. एक बार तो सोशल मीडिया पर एक मशहूर न्यूज़ चैनल के नाम से पोस्ट वायरल हुआ जिसमें उनकी मौत की झूठी खबर दी गई थी. फैंस घबरा गए, लेकिन जल्द ही सच्चाई सामने आई और पता चला कि ये सिर्फ अफवाह थी. बिग बी ने खुद भी इन खबरों को खारिज किया.

शाहरुख खान

2017 में खबर आई कि शाहरुख खान का यूरोप में प्लेन क्रैश हो गया. सोचिए, किंग खान के करोड़ों फैंस का क्या हाल हुआ होगा. ट्विटर पर #RIPSRK ट्रेंड करने लगा. लेकिन बाद में शाहरुख ने हमेशा की तरह मज़ाकिया अंदाज़ में बताया कि वे पूरी तरह स्वस्थ हैं और ये खबर सिर्फ अफवाह थी.

कैटरीना कैफ

2013 में एक फेसबुक पेज ने दावा किया कि कैटरीना कैफ अब इस दुनिया में नहीं रहीं. उस पेज ने यहां तक लिख दिया कि लोग RIP लिखकर श्रद्धांजलि दें. कैटरीना के चाहने वाले इस खबर से हिल गए थे, लेकिन उनकी टीम ने तुरंत बयान जारी कर सच सामने ला दिया.

आयुष्मान खुराना

एक और मजेदार और खतरनाक भी अफवाह तब उड़ी जब बताया गया कि आयुष्मान स्विट्जरलैंड में छुट्टियां मनाते हुए स्नोबोर्डिंग एक्सीडेंट में मारे गए. ट्विटर पर तो #RIPAyushmann चल पड़ा, लेकिन आयुष्मान ने अपनी ही स्टाइल में अफवाह उड़ाने वालों को जवाब दिया. आयुष्मान ने लिखा 'RIP rumour mongers'.

यो यो हनी सिंह

रैपर यो यो हनी सिंह के मामले में तो लोगों ने हद ही कर दी. उनकी एक एडिटेड तस्वीर वायरल कर दी गई जिसमें वो अस्पताल के बिस्तर पर मृत अवस्था में दिखाई दे रहे थे. तस्वीर इतनी रियल लग रही थी कि लोगों ने यकीन कर लिया.लेकिन बाद में हनी सिंह ने ट्विटर पर पोस्ट करके सबको बताया कि ये सिर्फ अफवाह है और वो पूरी तरह स्वस्थ हैं.