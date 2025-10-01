विज्ञापन

Kantara Chapter 1 Box Office Prediction: सैयारा और छावा को धूल चटाएगी कांतरा चैप्टर 1, ओपनिंग डे पर करेगी इतने करोड़ रुपये की कमाई

Kantara Chapter 1 Box Office Prediction: दशहरा का त्योहार भी इस बार फिल्म प्रेमियों के लिए और भी खास होने वाला है. क्योंकि इसी दिन यानी 2 अक्टूबर को कांतारा चैप्टर 1 सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है.

सैयारा और छावा पर भारी पड़ सकती है कांतरा चैप्टर
नई दिल्ली:

Kantara Chapter 1 Box Office Prediction: बॉलीवुड एक ऐसी फिल्म इंडस्ट्री है जो हर मौके, हर त्योहार को खास बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ती. इस फेहरिस्त में अब साउथ इंडियन मूवीज भी शामिल हो चुकी हैं. जो त्योहार के मौके और भी मजेदार बनाने की पूरी कोशिश कर रही हैं. दशहरा का त्योहार भी इस बार फिल्म प्रेमियों के लिए और भी खास होने वाला है. क्योंकि इसी दिन यानी 2 अक्टूबर को कांतारा चैप्टर 1 सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है. ये फिल्म 2022 की सुपरहिट फिल्म कांतारा का प्रीक्वल है. और, इसे लेकर फैन्स में जबरदस्त क्रेज देखा जा रहा है.

एडवांस बुकिंग में धमाका
फिल्म के रिलीज से पहले ही इसके टिकट्स की एडवांस बुकिंग ने रिकॉर्ड बनाना शुरू कर दिया है. खबरों के मुताबिक सोमवार सुबह 11 बजे तक फिल्म की एडवांस बुकिंग का कलेक्शन 12 करोड़ रु. ग्रॉस पार कर गया था. इसमें से अकेले कन्नड़ वर्जन ने 7.50 करोड़ रु. का कॉन्ट्रिब्यूशन दिया है. हिंदी वर्जन ने भी खास निराश नहीं किया है. फिल्म का हिंदी वर्जन भी 2 करोड़ रु. तक पहुंच चुका है.

बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन
2022 की कांतारा ने बॉक्स ऑफिस पर 400 करोड़ रु से ज्यादा की कमाई कर तहलका मचा दिया था. इस बार फिल्म एक साथ पांच भाषाओं, कन्नड़, हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम में रिलीज हो रही है. ट्रेड एक्सपर्ट्स का कहना है कि ओपनिंग डे पर फिल्म आराम से 30-35 करोड़ रु. नेट कमा सकती है. कुछ रिपोर्ट्स तो ये कमाई 40 करोड़ रु. तक भी मान रही है. हालांकि हिंदी वर्जन से शुरुआती उम्मीदें 25 करोड़ रु. की थी. लेकिन अब अनुमान लगाया जा रहा है कि ये हिस्सा 15-17 रु. करोड़ तक ही सिमट सकता है. इसके बावजूद ये फिल्म इस साल की बड़ी बॉलीवुड रिलीज जैसे सैयारा (22 करोड़), सिकंदर (26 करोड़) और छावा (31 करोड़) को पीछे छोड़ सकती है.

पैन इंडिया क्लैश
अगर दूसरी साउथ इंडियन मूवीज से कंपेयर करें तो कांतारा चैप्टर 1 का ओपनिंग आंकड़ा शानदार होगा. लेकिन पवन कल्याण की OG (84 करोड़) और रजनीकांत की कूली (65 करोड़) जैसी पैन इंडिया ब्लॉकबस्टर्स के सामने ये थोड़ी पिछड़ी हो सकती है.


फिल्म की कहानी
फिल्म का निर्देशन और लीड रोल दोनों ही ऋषभ शेट्टी ने संभाला है. ये कहानी कांतारा के सैकड़ों साल पहले की है और इसमें पहले पार्ट में दिखाई गई रहस्यमयी दुनिया की जड़ों को दिखाया गया है. फिल्म में रुक्मिणी वसंथ, जयराम और गुलशन देवैया भी अहम किरदारों में नजर आएंगे. 2 अक्टूबर को रिलीज होने जा रही कांतारा चैप्टर 1 से बॉक्स ऑफिस पर एक और ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनने की उम्मीद की जा रही है.

