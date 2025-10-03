Kantara Chapter 1 box office collection Day 2: 100 करोड़ से इतनी दूर ऋषभ शेट्टी की फिल्म, कांतारा चैप्टर 1 ने दूसरे दिन कमाए इतने करोड़

विज्ञापन

नई दिल्ली:

Kantara Chapter 1 box office collection Day 2: इस दशहरा ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' ने बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दे डाली है. पहले दिन इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की है. 'कांतारा चैप्टर 1' ने कई फिल्मों के रिकॉर्ड को भी तोड़ डाला है. वहीं दशहरा के बाद कामकाजी दिन होने के बावजूद फिल्म में थोड़ी गिरावट आई, लेकिन पूरे दिन अच्छी भीड़ जुटाने में कामयाब रही. यह फिल्म 2022 की सुपरहिट 'कांतारा' की प्रीक्वल है. गुरुवार को भारत में इसकी शुरुआती कमाई 60 करोड़ रुपये नेट रही. इसमें कन्नड़ वर्जन ने 18 करोड़, जबकि हिंदी डब्ड वर्जन ने 19 करोड़ रुपये का योगदान दिया. तमिल, तेलुगु और मलयालम वर्जन भी अच्छा प्रदर्शन किया, जिससे पहले ही दिन यह पूरे भारत में हिट साबित हुई. लेकिन लंबे समय तक बॉक्स ऑफिस पर टिकने के लिए शुक्रवार को मजबूत पकड़ जरूरी थी.

सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक, शुक्रवार रात 8 बजे तक फिल्म ने घरेलू बाजार में 32.86 करोड़ रुपये नेट और जोड़े, जिससे कुल कमाई 94.71 करोड़ रुपये हो गई. इस तरह यह साल की दूसरी सबसे ज्यादा कमाने वाली कन्नड़ फिल्म बन चुकी है. इसने पिछले महीने रिलीज हुई 'सु फ्रॉम सो' की 92 करोड़ रुपये की कमाई को पीछे छोड़ दिया. ट्रेड विशेषज्ञों का कहना है कि विदेशों में भी फिल्म ने शानदार प्रदर्शन किया. अब तक करीब 2 मिलियन डॉलर (लगभग 16.80 करोड़ रुपये) की विदेशी कमाई हो चुकी है. पहले दिन विश्वव्यापी कुल कमाई करीब 90 करोड़ रुपये रही.

ऋषभ शेट्टी द्वारा लिखित और निर्देशित मूल 'कांतारा' एक सरप्राइज हिट थी, जिसने 15 करोड़ के बजट पर दुनिया भर में 400 करोड़ से ज्यादा की कमाई की. यह प्रीक्वल फिल्म मूल घटनाओं से हजार साल पहले की कहानी बुनती है. ऋषभ के अलावा इसमें रुकमिणी वसंत, जयराम और गुलशन देवैया मुख्य भूमिकाओं में हैं. दर्शकों का उत्साह देखते हुए लगता है, यह फिल्म भी इतिहास रचने को तैयार है.

