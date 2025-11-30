रणवीर सिंह ने उड़ाया कंतारा चैप्टर 1 की देवी का मजाक, नकल करते हुए वीडियो वायरल, भड़का नेटिजन्स का गुस्सा

शुक्रवार (28 नवंबर) को फिल्ममेकर और एक्टर ऋषभ शेट्टी और रणवीर सिंह गोवा में IFFI 2025 की क्लोजिंग सेरेमनी में शामिल हुए. सेरेमनी के दौरान रणवीर ने कंतारा चैप्टर 1 में ऋषभ की परफॉर्मेंस की खूब तारीफ की. हालांकि उस मोमेंट का एक वीडियो अब गलत वजहों से वायरल हो गया है. दरअसल रणवीर फिल्म के क्लाइमेक्स सीन की नकल कर रहे थे और दैव को 'फीमेल घोस्ट' कह रहे थे. इस पर वहां बैठे लोगों ने तो रणवीर को नहीं टोका लेकिन सोशल मीडिया यूजर्स खूब खरी खोटी सुना रहे है.
रणवीर सिंह ने ऋषभ शेट्टी की कंतारा चैप्टर 1 के एक सीन का मजाक
वीडियो में रणवीर को यह कहते हुए सुना जा सकता है, “मैंने थिएटर में कंतारा चैप्टर 1 देखी, और ऋषभ, यह एक शानदार परफॉर्मेंस थी, खासकर जब फीमेल घोस्ट (चामुंडी दैव) आपके शरीर में एंटर करती है — वह शॉट कमाल का था.” फिर उन्होंने सीन की नकल की, जिससे ऋषभ हंसते-हंसते लोटपोट हो गए. रणवीर ने ऑडियंस से यह भी पूछा कि क्या वे उन्हें कंतारा 3 में देखना चाहेंगे और उनसे ऋषभ तक यह मैसेज पहुंचाने की अपील की.
हालांकि सोशल मीडिया यूजर्स के एक ग्रुप को उनकी बातें और काम पसंद नहीं आए, जिन्होंने इसे अपमानजनक और बेइज्जती बताया. एक कमेंट में लिखा था, “एक्टर्स को इस बात की बेसिक समझ की कमी कैसे हो सकती है कि क्या कहना चाहिए और क्या नहीं? साउथ के लोगों के लिए यह बहुत बेइज्जती वाली बात है कि उनकी देवी को फीमेल घोस्ट कहा जा रहा है.” एक ने लिखा, “सच कहूं तो मुझे यह काफी ऑफेंसिव लगा. रणवीर को बेहतर पता होना चाहिए.” एक तीसरे यूजर ने कमेंट किया, “यह दैवों की पूरी तरह से बेइज्जती है.” एक और ने कहा, “घोस्ट? उन्हें अपने शब्दों का ध्यान रखना चाहिए था.”
अभिनेता रणवीर सिंह द्वारा कंतारा फिल्म में हिंदू देवता के बारे में की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर भारी आक्रोश फैल गया है।— Ocean Jain (@ocjain4) November 29, 2025
गोवा में, अभिनेता ने IFFI में कंतारा के दैव दृश्य की नकल की और दैव को "महिला भूत" कहा। pic.twitter.com/JeSOtRPKWu
एक कमेंट में लिखा था, “यह बहुत बेइज्जती वाली बात है. वह कोई घोस्ट नहीं बल्कि खुद एक देवी हैं.” एक और ने लिखा, “उनकी पत्नी उसी ज्योग्राफिकल रीजन से है जहां दैव ट्रेडिशन है. कम से कम थोड़ी इज्जत तो दिखाओ.” यह कॉन्ट्रोवर्सी ऐसे समय में हुई है जब रणवीर की आने वाली फिल्म धुरंधर रिलीज होने में बस कुछ ही दिन बचे हैं.
रणवीर सिंह की आने वाली फिल्म कौनसी है?
रणवीर धुरंधर में एक जबरदस्त, एक्शन से भरपूर अवतार में नजर आएंगे. आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और आर माधवन भी अहम रोल में हैं. यह 5 दिसंबर को थिएटर में रिलीज होगी.
