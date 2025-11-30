विज्ञापन

रणवीर सिंह ने उड़ाया कंतारा चैप्टर 1 की देवी का मजाक, नकल करते हुए वीडियो वायरल, भड़का नेटिजन्स का गुस्सा

रणवीर सिंह गोवा में IFFI 2025 की क्लोजिंग सेरेमनी में शामिल हुए थे यहां उन्होंने मजाक-मजाक में कुछ ऐसी बात कर दी कि अब सोशल मीडिया यूजर्स उन्हें आड़े हाथों ले रहे हैं.

Read Time: 3 mins
Share
रणवीर सिंह ने उड़ाया कंतारा चैप्टर 1 की देवी का मजाक, नकल करते हुए वीडियो वायरल, भड़का नेटिजन्स का गुस्सा
रणवीर सिंह को भारी पड़ा मजाक!
Social Media
नई दिल्ली:

शुक्रवार (28 नवंबर) को फिल्ममेकर और एक्टर ऋषभ शेट्टी और रणवीर सिंह गोवा में IFFI 2025 की क्लोजिंग सेरेमनी में शामिल हुए. सेरेमनी के दौरान रणवीर ने कंतारा चैप्टर 1 में ऋषभ की परफॉर्मेंस की खूब तारीफ की. हालांकि उस मोमेंट का एक वीडियो अब गलत वजहों से वायरल हो गया है. दरअसल रणवीर फिल्म के क्लाइमेक्स सीन की नकल कर रहे थे और दैव को 'फीमेल घोस्ट' कह रहे थे. इस पर वहां बैठे लोगों ने तो रणवीर को नहीं टोका लेकिन सोशल मीडिया यूजर्स खूब खरी खोटी सुना रहे है.

रणवीर सिंह ने ऋषभ शेट्टी की कंतारा चैप्टर 1 के एक सीन का मजाक

वीडियो में रणवीर को यह कहते हुए सुना जा सकता है, “मैंने थिएटर में कंतारा चैप्टर 1 देखी, और ऋषभ, यह एक शानदार परफॉर्मेंस थी, खासकर जब फीमेल घोस्ट (चामुंडी दैव) आपके शरीर में एंटर करती है — वह शॉट कमाल का था.” फिर उन्होंने सीन की नकल की, जिससे ऋषभ हंसते-हंसते लोटपोट हो गए. रणवीर ने ऑडियंस से यह भी पूछा कि क्या वे उन्हें कंतारा 3 में देखना चाहेंगे और उनसे ऋषभ तक यह मैसेज पहुंचाने की अपील की.

Ranveer Singh asking to be cast in Kantara 3 at an event
byu/dukhi_mogambo inBollyBlindsNGossip

हालांकि सोशल मीडिया यूजर्स के एक ग्रुप को उनकी बातें और काम पसंद नहीं आए, जिन्होंने इसे अपमानजनक और बेइज्जती बताया. एक कमेंट में लिखा था, “एक्टर्स को इस बात की बेसिक समझ की कमी कैसे हो सकती है कि क्या कहना चाहिए और क्या नहीं? साउथ के लोगों के लिए यह बहुत बेइज्जती वाली बात है कि उनकी देवी को फीमेल घोस्ट कहा जा रहा है.” एक ने लिखा, “सच कहूं तो मुझे यह काफी ऑफेंसिव लगा. रणवीर को बेहतर पता होना चाहिए.” एक तीसरे यूजर ने कमेंट किया, “यह दैवों की पूरी तरह से बेइज्जती है.” एक और ने कहा, “घोस्ट? उन्हें अपने शब्दों का ध्यान रखना चाहिए था.”

एक कमेंट में लिखा था, “यह बहुत बेइज्जती वाली बात है. वह कोई घोस्ट नहीं बल्कि खुद एक देवी हैं.” एक और ने लिखा, “उनकी पत्नी उसी ज्योग्राफिकल रीजन से है जहां दैव ट्रेडिशन है. कम से कम थोड़ी इज्जत तो दिखाओ.” यह कॉन्ट्रोवर्सी ऐसे समय में हुई है जब रणवीर की आने वाली फिल्म धुरंधर रिलीज होने में बस कुछ ही दिन बचे हैं.

रणवीर सिंह की आने वाली फिल्म कौनसी है?

रणवीर धुरंधर में एक जबरदस्त, एक्शन से भरपूर अवतार में नजर आएंगे. आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और आर माधवन भी अहम रोल में हैं. यह 5 दिसंबर को थिएटर में रिलीज होगी.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Ranveer Singh, Rishab Shetty, Kantara Chapter 1, Kantara, Kantara News, Kantara Box Office, Ranveer Singh Trolled, Ranveer Singh Made Fun Of Kantara Chapter 1, Ranveer Singh Trolled For Mocking Kantara Chapter 1 Goddess
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com