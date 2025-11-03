2 अक्तूबर से 31 अक्तूबर 2025 में रिलीज हुईं 6 हिंदी फिल्में, लेकिन हिंदी में 200 करोड़ कमा साउथ की ये फिल्म बनी किंग

अक्तूबर 2025 गुजर चुका है. 2025 के दसवें महीने में 6 प्रमुख हिंदी फिल्में रिलीज हुईं. लेकिन इन फिल्मों में से कोई भी बॉक्स ऑफिस पर कोई चमत्कार दिखाने में कामयाब नहीं रही. लेकिन 2 अक्तूबर को रिलीज हुई साउथ की इस फिल्म ने जरूर बॉक्स ऑफिस पर कमाई के झंडे गाड़ दिए हैं. ये ना सिर्फ 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है बल्कि ये हिंदी में 200 करोड़ रुपये का कलेक्शन भी कर चुकी है. इस तरह साउथ की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जमकर छाई हुई है. आइए एक नजर डालते हैं कौन सी है ये फिल्म और कितना किया है कलेक्शन...

2 से 31 अक्तूबर तक रिलीज हुईं 6 हिंदी फिल्में, हिंदी में 200 करोड़ कमा साउथ की ये फिल्म बनी किंग

हम बात कर रहे हैं 2 अक्तूबर को रिलीज हुई ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कंतारा अ लेजेंड: चैप्टर 1' की. इस फिल्म के हिंदी वर्जन ने भी बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. ये आंकड़ा उस समय में हासिल किया है जब अक्तूबर 2025 में कोई भी फिल्म इस चमत्कार को नहीं कर सकी है. यही नहीं, सितंबर में भी 10 से ज्यादा फिल्में रिलीज हुई थीं. उनमें से कोई भी इसे उपलब्धि को हासिल नहीं कर सकी हैं. 'कंतारा अ लेजेंड: चैप्टर 1' के हिंदी वर्जन ने 31 दिन में 201 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है.

2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म

'कंतारा अ लेजेंड: चैप्टर 1' के एक्टर-डायरेक्टर ऋषभ शेट्टी हैं. फिल्म में ऋषभ के अलावा जयराम और रुक्मिणी वासंत भी हैं. आईएमडीबी के मुताबिक फिल्म का बजट लगभग 130 करोड़ रुपये है जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 830 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है. इसल तरह ये छावा को पछाड़कर 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है.

अक्तूबर 2025 में रिलीज हुई फिल्में

अक्तूबर 2025 में वरुण धवन की 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी', 'लॉर्ड कर्जन की हवेली', आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की 'थामा', हर्षवर्धन राणो और सोनम बाजवा की 'एक दीवाने की दीवानियत', परेश रावल की 'द ताज स्टोरी' और हुमा कुरैशी की 'सिंगल सलमा' रिलीज हुईं. लेकिन बॉक्स ऑफिस कोई भी बहुत बड़ा करिश्मे करने में कामयाब नहीं रहीं.

ओटीटी पर कहां देख सकते हैं 'कंतारा अ लेजेंड चैप्टर 1'

ऋषभ शेट्टी की 'कंतारा अ लेजेंड चैप्टर 1' ओटीटी पर रिलीज हो चुका है. इसके हिंदी वर्जन को छोड़कर बाकी सारे वर्जन को अमेजन प्राइम वीडियो पर देखा जा सकता है. लेकिन अभी ये रेंट पर उपलब्ध है. इस फिल्म को देखने के लिए 279 रुपये देने होंगे. लेकिन प्राइम वीडियो पर ये नंबर वन पर ट्रेंड कर रही हैं.