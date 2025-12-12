शेरनी बनकर लौटीं काजल अग्रवाल! विशाखा में दिखेगा अब तक का सबसे धमाकेदार अवतार

Kajal Aggarwal Comeback In Vishakha: दक्षिण भारत की सबसे प्रिय और लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से एक, काजल अग्रवाल एक बार फिर दमदार वापसी करने जा रही हैं. वे ‘विशाखा' नाम की नई वेब सीरीज में मुख्य किरदार निभा रही हैं. यह सीरीज हिट हिंदी शो ‘आर्या' का आधिकारिक तेलुगू रूपांतरण है. इस बड़े ऐलान को JioHotstar के साउथ अनबाउंड इवेंट में पेश किया गया, जहां प्लेटफ़ॉर्म ने फिक्शन, नॉन-फिक्शन, फ़िल्में और कई नई कैटेगरी में 25 से ज्यादा नए शो लॉन्च किए.

काजल इस इवेंट में शामिल नहीं हो सकीं, लेकिन उन्होंने एक भावुक संदेश फैंस के साथ शेयर किया. अपने संदेश में उन्होंने बताया कि दक्षिण भारतीय फ़िल्म इंडस्ट्री ने उन्हें न सिर्फ काम दिया, बल्कि एक घर दिया है. उन्होंने कहा कि यहां की कहानियां ईमानदारी और भावना से भरी होती हैं और वे खुश हैं कि JioHotstar एक ऐसा मंच बना रहा है जहाँ असली कहानी और असली प्रतिभा को महत्व मिलता है.

‘विशाखा' में काजल एक ऐसे किरदार में दिखाई देंगी, जो मजबूरियों और हालात के बीच खुद को एक मजबूत, उग्र और बच्चों के लिए लड़ने वाली मां के रूप में बदल देती है. यह किरदार भावनाओं, एक्शन, डर, संघर्ष और बहादुरी का एक मिश्रण है. ठीक वैसे ही जैसे ‘आर्या' में सुष्मिता सेन का रोल था. मेकर्स का कहना है कि इस कैरेक्टर में बहुत इंटेंसिटी और बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा, जिसे काजल बहुत मजबूती से निभाने वाली हैं.

JioHotstar ने इसके साथ कई नए तेलुगू शोज की लिस्ट भी पेश की है. इनमें शामिल हैं-

मूडु लंतरलु, जिसमें ऐश्वर्या राजेश लीड रोल में हैं और महिलाओं की ताकत को दिखाया जाएगा.

विक्रम ऑन ड्यूटी, जो एक्शन और कानून व्यवस्था की कहानी है.

वरम, जो रिश्तों, प्यार और किस्मत पर आधारित एक इमोशनल ड्रामा है.

बैचमेट्स, जो कॉलेज की दोस्ती और पुरानी यादों को ताजा करेगा.

सेव द टाइगर सीजन 3, जिसमें चैतन्य कृष्णा और उनकी टीम फिर मजेदार अंदाज में लौटेगी.

मैड फॉर ईच अदर, एक रियलिटी शो जो अलग-अलग रिश्तों की अनोखी दुनिया को दिखाएगा.

काजल अग्रवाल की इस बड़ी वापसी को लेकर फैंस बेहद उत्साहित हैं. ‘विशाखा' न सिर्फ उनकी कमबैक सीरीज है, बल्कि उनके लिए एक नए दौर की शुरुआत भी मानी जा रही है.

