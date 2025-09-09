मैं बिल्कुल ठीक हूं... सिंघम एक्ट्रेस काजल अग्रवाल की उड़ी मौत की अफवाह, लोगों से की अपील

बॉलीवुड और तेलुगु अभिनेत्री काजल अग्रवाल के निधन की अफवाहों ने 8 सितंबर को पूरे देश को हिलाकर रख दिया. पूरी तरह स्वस्थ एक्ट्रेस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक बयान जारी कर सभी अफवाहों पर विराम लगाया है. एक्ट्रेस ने लिखा, "मुझे कुछ बेबुनियाद खबरें मिली हैं, जिनमें दावा किया गया है कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था (और अब मैं इस दुनिया में नहीं हूं!) और सच कहूं तो यह काफी मजेदार है क्योंकि यह बिल्कुल झूठ है. भगवान की कृपा से मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहती हूं कि मैं बिल्कुल ठीक और सुरक्षित हूं और बहुत अच्छा से हूं. मैं आपसे विनम्र निवेदन करती हूं कि ऐसी झूठी खबरों पर विश्वास न करें और न ही उन्हें फैलाएं. आइए हम अपना ध्यान सकारात्मकता और सच्चाई पर केंद्रित रखें."

उनके निधन की खबर आग की तरह फैल गई और कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर शोक संदेश भी भेजने शुरू कर दिए. ऐसी अफवाह थी कि काजल अग्रवाल का एक्सीडेंट हो गया है और यहां तक कि उनके एक्सीडेंट के कुछ "फर्जी" वीडियो भी सोशल मीडिया पर दिखाए जा रहे थे. लेकिन अब जब सच्चाई खुद सामने आई है, तो लगता है कि ये अफवाहें अब जल्द ही खत्म हो जाएंगी.

बता दें, काजल अग्रवाल दक्षिण भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में एक पॉपुलर नाम है. एक्ट्रेस ने अजय देवगन अभिनीत "सिंघम" से बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की थी. रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित इस फिल्म में उनकी एक्टिंग को काफी पसंद किया गया था. भारत के अलावा काजल अग्रवाल के श्रीलंका में बहुत बड़े प्रशंसक हैं.

पर्सनल लाइफ की बात करें तो 30 अक्टूबर, 2020 को बिजनेसमैन गौतम किचलू से एक्ट्रेस काजल अग्रवाल ने शादी की थी. वहीं 19 अप्रैल, 2022 को अपने पहले बच्चे, एक लड़के का स्वागत किया. उन्होंने उसका नाम नील रखा है. अपनी फैमिली का ध्यान रखते हुए वह कुछ समय के लिए ब्रेक ले लिया है. जबकि सलमान खान की किसी का भाई किसी की जान में देखा गया था.