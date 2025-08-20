43 साल की उम्र में अब ऐसी दिखती हैं 'कहीं तो होगा' की कशिश, देखें आमना शरीफ की 10 खूबसूरत तस्वीरें

टीवी जगत से कई एक्ट्रेस बॉलीवुड में पहुंची हैं, जिसमें एक नाम एक्ट्रेस आमना शरीफ का भी है. साल 2003 में टीवी के पॉपुलर शो कहीं तो होगा से अभिनय की दुनिया में कदम रखने वाली एक्ट्रेस आज 43 साल की हैं और उनकी खूबसूरती में जरा भी कम नहीं आई है. आमना टीवी सीरियल कहीं तो होगा में एक्टर राजीव खंडेलवाल संग नजर आई थीं और दोनों के अफेयर की खूब चर्चा हुई थी. आमना ने छोटे और बड़े पर्दे पर कम काम किया है, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी किसी बी-टाउन एक्ट्रेस से कम नहीं है. आइए अपने इस खास स्टोरी सेक्शन में नजर डालते हैं टीवी की 'कशिश' की इन 10 खूबसूरत तस्वीरों पर.

आमना ने टीवी की पॉपुलर शो कसौटी जिंदगी की (2003) में भी 'कशिश' बनकर गेस्ट अपीरियंस दिया था.

वह काव्यांजलि और करम अपना-अपना जैसी टीवी शो में भी अपना गेस्ट अपीरियंस दे चुकी हैं.

साल 2012 में उन्हें टीवी शो होंगे जुदा ना हम में देखा गया है, जिसमें उन्होंने मुस्कान दुग्गल का रोल प्ले किया था.

इसके बाद एक थी नायिका में रजिया और कसौटी जिंदगी की 2 (2019-2020) में उन्हें कोमोलिका चौबे के किरदार में देखा गया था.

फिल्मों की बात करें तो आमना शरीफ ने साल 2002 में फिल्म जंक्शन से कॉलीवुड डेब्यू किया था.

साल 2009 में उन्होंने बॉलीवुड डेब्यू फिल्म आलू चाट की थी, जिसमें वह आफताब शिवदसानी की हीरोइन बनी थीं.

इसी साल आमना ने फिल्म आओ विश करें में काम किया था. उनको पिछली बार फिल्म एक विलेन (2014) में बॉलीवुड में देखा गया था.

वेब-सीरीज की बात करें तो उन्होंने डैमेज्ड 3 में डीएसपी रशमी सिंह का रोल किया था.

इसी साल वह सीरीज आधा इश्क में रोमा के किरदार में नजर आई थीं. आमना ने कई म्यूजिक वीडियो एल्बम भी किए हैं.

फिलहाल आमना सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी स्टनिंग तस्वीरें शेयर करती रहती हैं.



