आमना शरीफ के पति की 10 फोटो, प्रोड्यूसर से की शादी, 5वीं देख कहेंगे- कहीं तो होगा के सूजल से भी हैंडसम

बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस आमना शरीफ ने कहीं तो होगा में कशिश के किरदार से फैंस के दिलों में जगह बनाई है. वहीं सूजल यानी राजीव खंडेलवाल के साथ उनकी कैमेस्ट्री को फैंस का खूब प्यार मिला. हालांकि अब आमना शरीफ एक्टिंग की दुनिया में कम ही एक्टिव नजर आती हैं. लेकिन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं, जिसमें वह अपने लुक्स और फैमिली वेकेशन की तस्वीरें और वीडियो शेयर करती रहती हैं. इन्हीं में उनके पति की फोटो भी है, जो वायरल होती रहती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि कशिश यानी आमना शरीफ के पति कौन हैं और कैसे दिखते हैं. इसीलिए आज हम आमना शरीफ की पति के साथ 10 फोटो आपको दिखाने वाले हैं, जिसे देख आप भी कहेंगे कि उनका एक्टर से शादी करने का फैसला सही थी.

आमना शरीफ ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग के जरिए की. उन्हें कॉलेज के दौरान ही ब्रांड विज्ञापनों और म्यूजिक वीडियो के ऑफर मिलने लगे थे.

अभिजीत भट्टाचार्य के पॉपुलर वीडियो 'चलने लगी हैं हवाएं' से उन्हें पहली पहचान मिली. इसी दौरान एकता कपूर के शो 'कहीं तो होगा' में उन्हें कशिश का रोल मिला.

इसने उन्हें रातों-रात स्टार बना दिया. राजीव खंडेलवाल के साथ उनकी केमिस्ट्री और शानदार एक्टिंग ने दर्शकों का दिल जीत लिया.

यह शो 2000 के दशक के सबसे सफल धारावाहिकों में शामिल रहा, जिसे आज तक फैंस भूले नहीं हैं.

टीवी की सफलता के बाद आमना ने फिल्मों की ओर रुख किया. वह 'आलू चाट', 'आओ विश करें', और 'एक विलेन' जैसी फिल्मों में नजर आईं.

2013 में उन्होंने प्रोड्यूसर अमित कपूर से शादी की और 2015 में बेटे के जन्म के बाद एक्टिंग से कुछ समय का ब्रेक लिया.

2019 में उन्होंने 'कसौटी जिंदगी की 2' में कोमोलिका का किरदार निभाकर वापसी की.

इसके बाद उन्होंने वेब सीरीज 'डैमेज्ड 3' और 'आधा इश्क' से ओटीटी पर भी पहचान बनाई.

अमित कपूर की बात करें तो वह वन बाय टू, चेहरा, मैं और चार्ल्स जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं.

वह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव भी रहते हैं और वाइफ के साथ रोमांटिक फोटो भी शेयर करते हैं.