82 साल की उम्र में भी कैसे इतने फिट हैं अमिताभ बच्चन? ये एवरग्रीन डिश है उनकी सेहत का राज

बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन आज भी उतने ही एनर्जेटिक और एक्टिव नजर आते हैं, जितने कभी अपने शुरुआती दिनों में थे. उम्र के इस पड़ाव पर भी उनकी फिटनेस और काम करने की क्षमता देखकर हर कोई हैरान रह जाता है. लोग अक्सर सोचते हैं कि उनकी इस ऊर्जा और हेल्दी लाइफस्टाइल का राज क्या है? इस सवाल का जवाब खुद अमिताभ बच्चन एक पुराने इंटरव्यू में दे चुके हैं. जवाब बड़ा ही आसान है, साधारण भारतीय खाना. जी हां, 82 साल के अमिताभ बच्चन का डाइट चार्ट किसी इंटरनेशनल सुपरफूड या महंगे सप्लीमेंट्स से पूरा नहीं होता. बल्कि उनकी फिटनेस का राज है देसी थाली.

इस देसी थाली के शौकीन हैं अमिताभ बच्चन

फेसबुक पर अमिताभ बच्चन का एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है. इस इंटरव्यू को देखकर ये अंदाजा लगाना आसान है कि ये उनका पुराना इंटरव्यू है. इसमें अमिताभ बच्चन की एज काफी कम नजर आ रही है. इस इंटरव्यू में अमिताभ बच्चन से उनके फेवरेट फूड के बारे में सवाल होता है. जवाब में वो कहते हैं कि उन्हें नॉर्मल खाना पसंद है. जो देसी खाना है वही. जिसमें दाल भात आलू की सब्जी शामिल होती है. इस एवरग्रीन फूड मैन्यू के साथ अमिताभ बच्चन खुद को फिट रखते हैं.

वेजिटेरियन हैं बिग बी

बिग बी ने इस इंटरव्यू में ये खुलासा भी किया कि वो वेजिटेरियन है. और, ज्यादातर घर का खाना ही पसंद करते हैं. उनसे जुड़ी कुछ रिपोर्ट्स में भी ये दावा किया जाता रहा है कि अमिताभ बच्चन कुली वाले हादसे के बाद बहुत संभल कर खाने पीने लगे थे. कुली फिल्म में पुनीत इस्सर का मुक्का असल में उनके पेट में पड़ा था. जिसके बाद से वो अपनी गट हेल्थ का बहुत ध्यान रखते हैं और ऐसा ही फूड प्रिफर करते हैं जो आसानी से डाइजेस्ट हो सके और पेट के लिए भी अच्छा हो. अब सेहत से जुड़ी मजबूरी ढलती उम्र में उनके सेहतमंद बने रहने का राज बन गई है.