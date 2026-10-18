जया बच्चन का ये मूड बहुत कम ही देखने को मिलता है, काजोल ने शेयर की दुर्गा पूजा पंडाल के बाहर की फोटो

शनिवार (17 अक्टूबर) को मुंबई के नॉर्थ बॉम्बे दुर्गा पूजा पंडाल में फिल्म इंडस्ट्री की कई जानी-मानी हस्तियां नजर आईं. जया बच्चन अपनी बेटी श्वेता बच्चन के साथ वहां पहुंचीं, जबकि काजोल अपने बच्चों, नीसा और युग देवगन के साथ दिखीं. फिल्ममेकर अयान मुखर्जी और काजोल की बहन तनीषा भी इस फेस्टिवल में शामिल हुईं. इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में जया बच्चन और काजोल को पंडाल में एक-दूसरे को गले लगाते हुए देखा जा सकता है.

'कुछ कुछ होता है' की एक्ट्रेस काजोल ने बाद में अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर उनके गले मिलने की एक तस्वीर भी शेयर की. जहां जया बच्चन क्रीम कलर की ट्रेडिशनल साड़ी में नजर आईं, वहीं काजोल ने दो कलर वाली 'ओम्ब्रे' साड़ी पहनी थी. तस्वीर के कैप्शन में काजोल ने लिखा, "अगर पंडाल के अंदर नहीं... तो पंडाल के बाहर मिलना भी बहुत है #जयाबच्चन." काजोल के बच्चे, नीसा और युग भी तनीषा मुखर्जी के साथ दुर्गा पूजा पंडाल में आशीर्वाद लेते हुए दिखे. बाद में परिवार ने वहां मौजूद पैपराजी के लिए भी पोज दिए. जया बच्चन अक्सर नॉर्थ मुंबई में मुखर्जी परिवार की आयोजित दुर्गा पूजा पंडाल में आती रही हैं. काजोल की कजिन और एक्ट्रेस रानी मुखर्जी भी हर साल इस पंडाल में आती हैं. हालांकि, सितंबर में अपनी मां कृष्णा मुखर्जी के निधन के बाद, रानी इस साल के उत्सव में अब तक नजर नहीं आई हैं.

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दुर्गा पूजा उत्सव से पहले, तनीषा मुखर्जी ने मीडिया और आने वाले लोगों से पंडाल में डेकोरम बनाए रखने की अपील की थी. मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, उन्होंने लोगों से एक-दूसरे का ख्याल रखने और भारी भीड़ के बीच सावधानी बरतने की अपील की थी. उनका कहना था, “यहां काफी भीड़ होने वाली है, इसलिए मैं मीडिया और आम जनता से गुजारिश करती हूं कि कृपया एक-दूसरे का ख्याल रखें. इंसानियत को न भूलें. इंसानियत को याद रखें, क्योंकि कई लोग धक्का-मुक्की करते हैं, खासकर पंडाल वगैरह में जाते समय. इसलिए सावधान रहें और एक-दूसरे का ध्यान रखें.”

तनीषा ने मीडिया से यह भी कहा कि वे जया बच्चन की प्राइवेसी का सम्मान करें और त्योहार के दौरान उन्हें परेशान न करें. “इस बार हमारी जया आंटी को परेशान मत कीजिए. आप लोग उन्हें बहुत परेशान करते हैं. प्लीज, उन्हें परेशान न करें. आप लोग बहुत शरारती हैं, आपके कुछ फोटोग्राफर जानबूझकर उन्हें उकसाते हैं. हमारी पूजा के दौरान ऐसा मत कीजिए, प्लीज,” उन्होंने कहा. इससे पहले भी जया बच्चन का पैपराजी के साथ बर्ताव कई बार सुर्खियों में आ चुका है. कई मौकों पर, पब्लिक प्लेस पर अपनी तस्वीरें लिए जाने को लेकर उन्होंने खुलकर अपनी नाराजगी जताई है.

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