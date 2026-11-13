जया बच्चन ने सड़क से उठाया कचरा,फोन के वॉलपेपर पर ठहर गई फैंस की नजर, अमिताभ नहीं, परिवार के इन मेंबर्स की दिखीं तस्वीरें

अभिनेत्री और राजनेता जया बच्चन हाल ही में एक कार्यक्रम में जाते समय सड़क पर पड़ी एक बोतल को उठाते हुए देखी गईं. IANS द्वारा शूट किए गए एक वीडियो में क्रीम रंग के पारंपरिक कपड़ों में नजर आ रहीं जया सड़क किनारे पड़ी प्लास्टिक की बोतल को उठाने के लिए नीचे झुकती हैं. उन्होंने बड़ी सावधानी से उस कचरे को उठाया और सड़क से दूर फेक दिया. सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान न केवल जया के इस काम पर गया, बल्कि वीडियो में दिख रहे उनके फोन पर भी गया. उनके फोन के वॉलपेपर पर उनके पोते-पोती, नव्या नवेली नंदा और अगस्त्य नंदा की तस्वीर लगी थी. जया अक्सर पैपराजी (फोटोग्राफरों) के साथ अपने उतार-चढ़ाव भरे रिश्तों को लेकर चर्चा में रहती हैं. कई बार वे फोटोग्राफरों का अभिवादन करती नजर आती हैं, तो कई बार जब उन्हें लगता है कि कैमरे उनकी निजी सीमा में दखल दे रहे हैं, तो वे अपनी नाराजगी भी जताती हैं.

पैपराजी के साथ उनकी बातचीत अक्सर वायरल हो जाती है, जिसमें वे फोटोग्राफरों से सवाल करती दिखती हैं कि उन्होंने उनके परिवार के सदस्यों की तस्वीरें क्यों लीं या बिना अनुमति के उनकी वीडियो क्यों बनाई. ऐसी ही एक घटना तब हुई, जब जया बच्चन अपनी पोती नव्या नवेली नंदा के साथ जा रही थीं. उस समय एक फोटोग्राफर उनकी तस्वीर लेने की कोशिश में लड़खड़ा कर गिर गया. उसका हाल पूछने के बजाय, जया ने कहा, "अच्छा हुआ. काश तुम और बुरी तरह गिरते." साथ ही, उन्होंने फोटोग्राफरों से यह भी पूछा कि वे किस मीडिया संस्थान के लिए काम करते हैं. अगले साल, एयरपोर्ट पर एक व्यक्ति को अपना वीडियो बनाते देख जया फिर अपना आपा खो बैठीं. उन्होंने उस व्यक्ति से कहा, "कृपया मेरी तस्वीर मत लीजिए. क्या आपको अंग्रेजी समझ नहीं आती?" और जब सुरक्षाकर्मी बीच-बचाव करने आए, तो उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को नौकरी से निकाल देना चाहिए.

बॉलीवुड के पुराने दौर की एक जानी-मानी हस्ती, जया अपने समय की प्रमुख अभिनेत्रियों में से एक थीं. अपने करियर के पीक पर, उन्होंने कई बेहतरीन अभिनय किए और हिंदी सिनेमा की सबसे चर्चित अभिनेत्रियों में अपनी जगह बनाई. उन्होंने 1973 में सुपरस्टार अमिताभ बच्चन से शादी की और अभिनय से दूरी बना ली, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा ध्यान अपने परिवार और बच्चों—श्वेता बच्चन नंदा और अभिषेक बच्चन की परवरिश पर लगा दिया.

