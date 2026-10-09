2026 के तीन महीने और इन 3 फिल्मों पर टिकी नजर, रजनीकांत, रणबीर और शाहरुख पर लगा 4700 करोड़ का दांव

साल 2026 की आखिरी तिमाही में भारतीय सिनेमा की कुछ बड़ी फिल्में सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार हैं. रजनीकांत की ‘जेलर 2' 15 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है, रणबीर कपूर की ‘रामायण: पार्ट वन' 5 नवंबर को सिनेमाघरों में आने की उम्मीद है, जबकि शाहरुख खान की ‘किंग' 24 दिसंबर को रिलीज होने वाली है. भारतीय सिनेमा के तीन बड़े सितारों की ये फिल्में एक्शन, पौराणिक गाथा और बड़े पैमाने पर फिल्माए गए शानदार दृश्यों का अनूठा संगम पेश करेंगी. ऐसे में साल के आखिरी तीन महीने सिनेमाघरों और बॉक्स ऑफिस के लिहाज से बेहद रोमांचक होने वाले हैं.

रजनीकांत की जेलर 2

पहली फिल्म की सफलता के बाद ‘जेलर 2' को लेकर दर्शकों की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं. इस फिल्म में रजनीकांत एक बार फिर अपने चर्चित किरदार मुथुवेल पांडियन, जिन्हें टाइगर के नाम से भी जाना जाता है, के रूप में नजर आएंगे. नेल्सन दिलीपकुमार के निर्देशन में बन रही इस सीक्वल में मोहनलाल, शिवा राजकुमार, विद्या बालन, मिथुन चक्रवर्ती, जैकी श्रॉफ, एस. जे. सूर्या, सूरज वेंजारामूडू और राम्या कृष्णन समेत कई शानदार कलाकार नजर आएंगे. रजनीकांत के दमदार स्क्रीन प्रेजेंस और नेल्सन के खास अंदाज में पेश किए गए एक्शन, हास्य और मनोरंजन का मेल इस फिल्म को एक बड़ी पैन-इंडिया रिलीज बनाता है. लोकप्रिय फ्रेंचाइजी की वापसी और अलग-अलग फिल्म इंडस्ट्री के सितारों से सजी इसकी स्टार कास्ट ने 15 अक्टूबर को होने वाली रिलीज को लेकर उत्सुकता और बढ़ा दी है.

रणबीर कपूर की रामायण: पार्ट वन

वहीं, ‘रामायण: पार्ट वन' भारतीय सिनेमा की सबसे महत्वाकांक्षी आगामी फिल्मों में से एक मानी जा रही है. यह फिल्म भारतीय पौराणिक महाकाव्य को भव्य स्तर पर बड़े पर्दे पर पेश करने की तैयारी में है. फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता और यश रावण की भूमिका निभा रहे हैं. अपने विशाल कैनवास, शानदार विजुअल इफेक्ट्स और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निर्माण की महत्वाकांक्षाओं के साथ यह फिल्म भारत की सबसे प्रतिष्ठित महागाथाओं में से एक को दुनियाभर के दर्शकों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखती है. फिल्म का भव्य स्तर, चर्चित स्टार कास्ट और सांस्कृतिक महत्व इसे साल की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में शामिल करते हैं. फिलहाल यह फिल्म 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने की उम्मीद है, जिससे एक और बड़े सिनेमाई आयोजन का मंच तैयार हो रहा है.

शाहरुख खान की किंग

साल की प्रमुख रिलीज की इस सूची में आखिरी बड़ी फिल्म शाहरुख खान की ‘किंग' है, जिसका निर्देशन सिद्धार्थ आनंद कर रहे हैं. 24 दिसंबर को रिलीज होने वाली इस फिल्म की घोषणा के बाद से ही इसे लेकर दर्शकों के बीच काफी चर्चा है. शाहरुख खान के लुक, फिल्म की एक्शन से भरपूर दुनिया और इसके बैकग्राउंड म्यूजिक से जुड़ी अपडेट्स पर लगातार नजर रखी जा रही है. बड़े पर्दे पर शाहरुख खान की वापसी के साथ यह फिल्म एक भव्य सिनेमाई अनुभव देने के लिए तैयार है. क्रिसमस की छुट्टियों के दौरान रिलीज होने के कारण फिल्म को दर्शकों तक पहुंचने का अच्छा मौका मिल सकता है. शाहरुख खान की लोकप्रियता को देखते हुए उम्मीद है कि यह फिल्म अलग-अलग बाजारों में दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने और साल का शानदार सिनेमाई समापन करने में अहम भूमिका निभाएगी.

दांव पर 4700 करोड़

अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में ‘जेलर 2', ‘रामायण: पार्ट वन' और ‘किंग' की रिलीज के साथ 2026 की आखिरी तिमाही में भारतीय सिनेमा को मनोरंजन, स्टार पावर और बड़े पैमाने पर फिल्म निर्माण का शानदार मेल देखने को मिल सकता है. तीनों फिल्मों का बजट मिलाकर करीब 4700 करोड़ है. तीनों फिल्मों की अपनी अलग खासियत है. जहां ‘जेलर 2' एक लोकप्रिय फ्रेंचाइजी की वापसी है, वहीं ‘रामायण: पार्ट वन' भारतीय संस्कृति से जुड़ी एक महागाथा को नए अंदाज में पेश करेगी. दूसरी ओर, ‘किंग' हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े सितारों में से एक की अगुवाई में एक बड़े एक्शन स्पेक्टेकल के रूप में सामने आएगी. ये तीनों फिल्में साल की सबसे चर्चित सिनेमाई रिलीज में शामिल हो सकती हैं और बॉक्स ऑफिस पर इनका प्रदर्शन 2026 के अंत में भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की रफ्तार तय करने में अहम भूमिका निभा सकता है.

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