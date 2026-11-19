अमेरिकी मनोरंजन मैग्जीन वैरायटी ने बुधवार को सिनेमा के इतिहास की सबसे बड़ी हस्तियों की एक खास लिस्ट जारी की है. इसमें दुनिया भर के 100 सबसे प्रभावशाली मूवी स्टार्स को जगह दी गई है. लिस्ट में हॉलीवुड के क्लासिक सितारों के साथ-साथ आज के दौर के नाम भी शामिल हैं. लिस्ट में पहले नंबर अमेरिकी एक्ट्रेस मर्लिन मुनरो को मिला है. उनके बाद हंफ्री बोगार्ट सेकेंड और चार्ली चैपलिन तीसरे नंबर पर हैं. टॉप 10 में जैक निकल्सन, कैथरीन हेपबर्न, सिडनी पॉइटियर, मार्लन ब्रैंडो, टॉम क्रूज, तोशिरो मिफुने और बारबरा स्ट्राइसेंड शामिल हैं. टॉम क्रूज जैसे आज के बड़े सितारे भी ऊपरी पायदान पर नजर आ रहे हैं.
शाहरुख खान भी लिस्ट में शामिल
भारतीय दर्शकों के लिए सबसे बड़ी खबर यह है कि बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान को इस लिस्ट में 92वें नंबर पर जगह मिली है. वैश्विक स्तर पर यह पहचान भारतीय सिनेमा के लिए गर्व की बात है. लिस्ट में कुछ और आधुनिक नाम भी हैं जैसे लियोनार्डो डिकैप्रियो (38), ब्रैड पिट (29), डेनजेल वॉशिंगटन (20), रॉबर्ट डाउनी जूनियर (74), टिमोथी शलामे (86), क्रिस्टन स्टीवर्ट (91), जोआक्विन फीनिक्स (93), एम्मा स्टोन (94) और जेंडाया (98).
Variety ranks the 100 Greatest Movie Stars of All Time: 1) Marilyn Monroe 2) Humphrey Bogart 3) Charlie Chaplin 4) Jack Nicholson 5) Katharine Hepburn 6) Sidney Poitier 7) Marlon Brando 8) Tom Cruise 9) Toshiro Mifune 10) Barbra Streisand 11) Clint Eastwood 12) Cary Grant 13) Julia Roberts 14) James Dean 15) Clark Gable 16) Bette Davis 17) Tom Hanks 18) Ingrid Bergman 19) John Wayne 20) Denzel Washington 21) Robert Redford 22) Greta Garbo 23) Sean Connery 24) Elizabeth Taylor 25) Harrison Ford 26) Audrey Hepburn 27) Meryl Streep 28) James Stewart 29) Brad Pitt 30) Grace Kelly 31) Paul Newman 32) Al Pacino 33) Judy Garland 34) Spencer Tracy 35) Vivien Leigh 36) James Cagney 37) Catherine Deneuve 38) Leonardo DiCaprio 39) Rudolph Valentino 40) Jane Fonda 41) Fred Astaire and Ginger Rogers 42) Dustin Hoffman 43) Marlene Dietrich 44) Julie Andrews 45) Steve McQueen 46) Robin Williams 47) Shirley Temple 48) Warren Beatty 49) Marcello Mastroianni 50) Diane Keaton 51) Kirk Douglas 52) Joan Crawford 53) Bruce Lee 54) Robert De Niro 55) The Marx Brothers 56) John Travolta 57) Jodie Foster 58) Gene Kelly 59) Arnold Schwarzenegger 60) Sophia Loren 61) Elvis Presley 62) Orson Welles 63) Faye Dunaway 64) Russell Crowe 65) Michael Caine 66) Will Smith 67) Robert Mitchum 68) Daniel Day-Lewis 69) Dorothy Dandridge 70) Jack Lemmon 71) Matt Damon 72) Nicole Kidman 73) Barbara Stanwyck 74) Robert Downey Jr. 75) Pam Grier 76) Burt Lancaster 77) Ryan Gosling 78) Gregory Peck 79) Divine 80) Sean Penn 81) Liv Ullmann 82) Morgan Freeman 83) Robert Pattinson 84) Kate Winslet 85) Burt Reynolds 86) Timothée Chalamet 87) Whoopi Goldberg 88) Lillian Gish 89) Nicolas Cage 90) Lauren Bacall 91) Kristen Stewart 92) Shah Rukh Khan 93) Joaquin Phoenix 94) Emma Stone 95) Philip Seymour Hoffman 96) Eddie Murphy 97) Alain Delon 98) Zendaya 99) Sylvester Stallone 100) Henry Fonda 🔗 https://t.co/9hdNllzhrY— Film Updates (@FilmUpdates) November 18, 2026
पुराने कलाकारों का भी नाम
वैरायटी ने इस लिस्ट में सिर्फ एक्टिंग क्षमता नहीं, बल्कि उस जादुई आकर्षण को भी आधार बनाया है जो किसी कलाकार को असली स्टार बनाता है. यानी स्क्रीन पर मौजूदगी, दर्शकों से जुड़ाव और लंबे समय तक याद रहने वाली छवि. इसी वजह से कुछ नाम टॉप लेवल पर हैं जबकि कुछ बड़े सितारे लिस्ट से बाहर रह गए हैं. यह बात चर्चा का विषय बन रही है.
लिस्ट में पुरानी पीढ़ी के दिग्गज कलाकार क्लार्क गैबल, बेट डेविस, ऑड्रे हेपबर्न, मेरील स्ट्रीप, पॉल न्यूमैन और अल पचिनो के साथ-साथ ब्रूस ली, अर्नोल्ड श्वार्जनेगर और सिल्वेस्टर स्टैलोन जैसे एक्शन हीरोज भी शामिल हैं. लिस्ट के आखिरी में 100वें नंबर पर हेनरी फोंडा का नाम है.
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