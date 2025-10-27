पीयूष पांडे के अंतिम संस्कार में हंसने पर ट्रोल हुईं एक्ट्रेस इशिता पांडे ने दी सफाई, बोलीं- हम दुःख का नाटक नहीं करते..

अभिनेत्री इशिता अरुण बीते दिनों विवादों में घिर गईं. विज्ञापन जगत के दिग्गज पीयूष पांडे के अंतिम संस्कार के एक वीडियो सामने आने के बाद ऑनलाइन इशिता को ट्रोल किया गया. इस क्लिप में इशिता मुस्कुराती और दूसरों से बातचीत करती दिखाई दे रही हैं, जिसकी कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने आलोचना की और कहा कि इतने गंभीर अवसर पर उनका ऐसा व्यवहार बिल्कुल भी उचित नहीं है.

ट्रोलिंग की लहर के बाद, इशिता ने रविवार को इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पर अपनी सफाई दी. अपना बचाव करते हुए, उन्होंने कहा कि दुःख किसी तयशुदा पैटर्न का पालन नहीं करता और उनकी मुस्कान इस बात का प्रतिबिंब थी कि उनके परिवार ने उनके चाचा को कैसे याद किया.

इशिता की सफाई

अपने अंकल पीयूष पांडे की एक तस्वीर के साथ एक इमोशनल नोट साझा करते हुए, उन्होंने लिखा, "दुःख कोई एक स्क्रिप्ट नहीं है और जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को अलविदा कह रहे हों जो किसी और से ज़्यादा ज़ोर से हंसा हो, तो उसे हंसी के ज़रिए याद करना अनादर नहीं है. यह निरंतरता है.यह जानना है कि वह वास्तव में कौन थे."

अपनी आलोचना करने वालों को सीधे जवाब देते हुए, इशिता ने आगे कहा, "आपने देखा कि हम उनकी बात पर हंस रहे थे - एक ऐसी बात जो सिर्फ़ वही बोल सकते थे. अगर आप उन्हें जानते होते, तो आपको यह समझाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती."

उन्होंने आगे कहा, "हम दुःख का नाटक नहीं करते. हम अजनबियों को सहज महसूस कराने के लिए यादों को दबाते नहीं हैं. हम उन्हें ईमानदारी से याद करते हैं - हंसी, साहस और ज़िंदगी के रूप में, अगली बार - उस पल पर टिप्पणी करने से पहले कहानी जान लीजिए."

इस तरह किया याद

इस हफ़्ते की शुरुआत में, इशिता ने अपने दिवंगत अंकल की प्यारी यादें साझा की थीं, मुंबई में बिताए उनके शुरुआती दिनों को याद करते हुए और बताया था कि कैसे उनकी मां ने उनके सफ़र को आकार देने में अहम भूमिका निभाई थी.