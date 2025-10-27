विज्ञापन

पीयूष पांडे के अंतिम संस्कार में हंसने पर ट्रोल हुईं एक्ट्रेस इशिता पांडे ने दी सफाई, बोलीं- हम दुःख का नाटक नहीं करते..

ट्रोलिंग की लहर के बाद, इशिता ने रविवार को इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पर अपनी सफाई दी. अपना बचाव करते हुए, उन्होंने कहा कि दुःख किसी तयशुदा पैटर्न का पालन नहीं करता.

Read Time: 2 mins
Share
पीयूष पांडे के अंतिम संस्कार में हंसने पर ट्रोल हुईं एक्ट्रेस इशिता पांडे ने दी सफाई, बोलीं- हम दुःख का नाटक नहीं करते..
अंतिम संस्कार में हंसने पर ट्रोल हुईं एक्ट्रेस इशिता पांडे
नई दिल्ली:

अभिनेत्री इशिता अरुण बीते दिनों विवादों में घिर गईं. विज्ञापन जगत के दिग्गज पीयूष पांडे के अंतिम संस्कार के एक वीडियो सामने आने के बाद ऑनलाइन इशिता को ट्रोल किया गया. इस क्लिप में इशिता मुस्कुराती और दूसरों से बातचीत करती दिखाई दे रही हैं, जिसकी कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने आलोचना की और कहा कि इतने गंभीर अवसर पर उनका ऐसा व्यवहार बिल्कुल भी उचित नहीं है.

Latest and Breaking News on NDTV

ट्रोलिंग की लहर के बाद, इशिता ने रविवार को इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पर अपनी सफाई दी. अपना बचाव करते हुए, उन्होंने कहा कि दुःख किसी तयशुदा पैटर्न का पालन नहीं करता और उनकी मुस्कान इस बात का प्रतिबिंब थी कि उनके परिवार ने उनके चाचा को कैसे याद किया.

Latest and Breaking News on NDTV

इशिता की सफाई

अपने अंकल पीयूष पांडे की एक तस्वीर के साथ एक इमोशनल नोट साझा करते हुए, उन्होंने लिखा, "दुःख कोई एक स्क्रिप्ट नहीं है और जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को अलविदा कह रहे हों जो किसी और से ज़्यादा ज़ोर से हंसा हो, तो उसे हंसी के ज़रिए याद करना अनादर नहीं है. यह निरंतरता है.यह जानना है कि वह वास्तव में कौन थे."

अपनी आलोचना करने वालों को सीधे जवाब देते हुए, इशिता ने आगे कहा, "आपने देखा कि हम उनकी बात पर हंस रहे थे - एक ऐसी बात जो सिर्फ़ वही बोल सकते थे. अगर आप उन्हें जानते होते, तो आपको यह समझाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती."

उन्होंने आगे कहा, "हम दुःख का नाटक नहीं करते. हम अजनबियों को सहज महसूस कराने के लिए यादों को दबाते नहीं हैं. हम उन्हें ईमानदारी से याद करते हैं - हंसी, साहस और ज़िंदगी के रूप में, अगली बार - उस पल पर टिप्पणी करने से पहले कहानी जान लीजिए."

इस तरह किया याद

इस हफ़्ते की शुरुआत में, इशिता ने अपने दिवंगत अंकल की प्यारी यादें साझा की थीं, मुंबई में बिताए उनके शुरुआती दिनों को याद करते हुए और बताया था कि कैसे उनकी मां ने उनके सफ़र को आकार देने में अहम भूमिका निभाई थी.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Ishitta Arun, Piyush Pandey, Ishitta Arun Age, Ishitta Arun Facts, Ishitta Arun Movies
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com