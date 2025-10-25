विज्ञापन

पीयूष पांडे के अंतिम संस्कार में पहुंचे अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन, इमोशनल हुईं बहन ईला अरुण

भारतीय विज्ञापन जगत के दिग्गज पीयूष पांडे के अंतिम संस्कार में बॉलीवुड सितारे पहुंचते हुए नजर आए हैं. 

पीयूष पांडे के अंतिम संस्कार में पहुंचे बॉलीवुड सितारे
नई दिल्ली:

भारतीय विज्ञापन जगत के दिग्गज और ओगिल्वी इंडिया के क्रिएटिव लीडर पीयूष पांडे अब हमारे बीच नहीं रहे. 70 साल की उम्र में गुरुवार को उनका निधन हो गया. पांडे को सिर्फ एक विज्ञापन विशेषज्ञ के रूप में ही नहीं बल्कि ऐसी शख्सियत के रूप में याद किया जाता था, जिन्होंने भारतीय विज्ञापन को उसकी अपनी भाषा और आत्मा दी. वहीं अब पीयूष पांडे के अंतिम संस्कार का वीडियो सामने आया है, जिसमें अमिताभ बच्चन से लेकर पीयूष पांडे की बहन ईला अरुण शामिल होती हुई नजर आ रही हैं. 

पैपराजी द्वारा शेयर किए गए अंतिम संस्कार के वीडियो में पीयूष पांडे की बहन ईला और उनका परिवार इमोशनल होते हुए नजर आ रहा है. वहीं अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन और गोल्डी बहल जैसे सितारे शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं. जबकि वीडियो देखने के बाद फैंस दिग्गज को श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं.  

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि पीयूष पांडे का जन्म 1955 में जयपुर में हुआ था. उनके परिवार में नौ बच्चे थे, जिनमें सात बहनें और दो भाई शामिल थे. उनके भाई प्रसून पांडे फिल्म निर्देशक हैं, जबकि बहन ईला अरुण गायिका और अभिनेत्री थीं. उनके पिता राजस्थान राज्य सहकारी बैंक में कार्यरत थे. उन्होंने दिल्ली के सेंट स्टीफंस कॉलेज से इतिहास में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की और 1982 में विज्ञापन जगत में कदम रखा और ओगिल्वी इंडिया में क्लाइंट सर्विसिंग एक्जीक्यूटिव के रूप में शामिल हुए. पीयूष पांडे द्वारा बनाए गए विज्ञापन आज भी लोगों की यादों में बसे हुए हैं. उन्होंने एशियन पेंट्स के लिए 'हर खुशी में रंग लाए,' कैडबरी के लिए 'कुछ खास है,' फेविकोल के लिए आइकॉनिक 'एग' विज्ञापन और हच के पग वाले विज्ञापन जैसी रचनाएं तैयार कीं. 

