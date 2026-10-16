बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं इंकलाब श्रीवास्तव, 25 फिल्मों में था सेम टू सेम नेम, 15 रहीं ब्लॉकबस्टर, एक साल में रिलीज हुई थीं 11 मूवी

आज हम बॉलीवुड के एक ऐसे सितारे की बात करेंगे जिन्होंने अपने दर्शकों के दिलों लगभग 5 दशकों से राज करते आ रहे हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस सितारे के नाम की कहानी बेहद दिलचस्प है. हम बात कर रहे हैं इंक्लाब श्रीवास्तव की जिन्होंने अपने करियर में लगभग 200 फिल्मों में काम कर चुके हैं. आपने भी इनको देखा होगा, इनके गानों पर थिरके होंगे. लेकिन नाम सुनकर शायद आपको इनकी शक्ल याद नहीं आएगी.लेकिन उन्होंने अपने करियर में कई अलग-अलग किरदार निभाए हैं. लेकिन उनके फिल्मी करियर में एक नाम ऐसा रहा जो उनके साथ जुड़ गया. कभी वो पुलिस अफसर बने, कभी अपराध की दुनिया से जुड़े तो कभी बदले की आग में जलते रहे. तो चलिए आपको बताते हैं उस किरदार के बारे में जिन्होंने अपने करियर की 25 फिल्मों में सेम नाम का किरदार निभाया, जिनमें से 15 फिल्में ब्लॉकबस्टर रही.

हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के बिग बी- अमिताभ बच्चन की. आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन का असल नाम इंक्लाब श्रीवास्तव है. इन दो नामों के अलावा एक और नाम है जो उनसे जुड़ा हुआ है और वो है विजय. उनकी कई फिल्मों में किरदार का नाम विजय रहा और इनमें से कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई हैं. तो चलिए जानते हैं उन फिल्मों का नाम जिसमें उनके किरदार का नाम विजय रहा और बॉक्स ऑफिस पर धमाल भी मचाया.

'जंजीर' से शुरू हुआ विजय नाम का सिलसिला

अमिताभ बच्चन की 1973 में आई फिल्म 'जंजीर' को उनके करियर की अहम फिल्म माना जाता है. इस फिल्म में उन्होंने विजय नाम का किरदार निभाया था. अमिताभ फिल्म में इंस्पेक्टर विजय खन्ना का रोल प्ले किया था. इस फिल्म में उनके साथ जया बच्चन, प्राण और अजीत भी नजर आए थे. इसके बाद साल 1974 में आई फिल्म 'रोटी कपड़ा और मकान', और 1975 में आई फिल्म 'दीवार' और 1976 की 'हेरा फेरी' में भी उनके किरदार का नाम विजय रहा. आइए देखते हैं उन फिल्मों की लिस्ट जिसमें उन्होंने विजय का किरदार प्ले किया है.

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1.1973 की फिल्म जंजीर में इंस्पेक्टर विजय खन्ना

2.1974 की रोटी कपड़ा और मकान में विजय का किरदार

3. 1975 की फिल्म दीवार में विजय वर्मा का किरदार

4.1976 की फिल्म हेरा-फेरी में विजय का किरदार

5. 1978 की फिल्म त्रिशूल में विजय कुमार गुप्ता का किरदार

6.1978 की फिल्म डॉन में विजय का किरदार

7. 1979 में द ग्रेट गैम्बलर में इंसपेक्टर विजय का किरदार

8. 1979 में काला पत्थर में विजय पाल सिंह का किरदार

9. 1980 में दो और दो पांच में विजय का किरदार

10. 1980 में दोस्ताना में इंसपेक्टर विजय

11. 1980 में शान फिल्म में विजय कुमार का किरदार

12. 1982 में फिल्म शक्ति में विजय कुमार का किरदार

13. 1986 में आखिरी रास्ते में इंसपेक्टर विजय सान्डिल्य

14. 1988 में शहंशाह फिल्म में इंसपेक्टर विजय कुमार

15. 1990 में अग्नीपथ में विजय दीनानाथ चौहान

16.1991 में अकेला फिल्म में इंसपेक्टर विजय वर्मा

17.1998 में बड़े मियां छोटे मियां में विजय नागाम का किरदार

18.2001 में एक रिश्ता: द बॉन्ड ऑफ लव में विजय कपूर का किरदार

19. 2002 में फिल्म आंखें में विजय सिंह रावत का किरदार

20. 2006 में फिल्म गंगा में ठाकुर विजय सिंह का किरदार

21.2007 में फिल्म निशब्द में विजय आनंद का किरदार

22. 2007 में ही फिल्म गंगोत्री में ठाकुर विजय सिंह

23. 2010 में आई फिल्म रन में विजय हर्षवर्धन मलिक का किरदार

24. 2011 में आई फिल्म बुड्ढा होगा तेरा बाप में विजय का किरदार

25. 2022 में आई फिल्म झुंड में विडय बरोडे का किरदार

25 फिल्मों में सेम किरदार का रोल प्ले करने वाली अमिताभ की 15 फिल्में सुपरहिट रही थीं. जो थी जंजीर, रोटी कपड़ा मकान, दीवार, हेरा-फेरी, त्रिशूल, डॉन, द ग्रेट गेंबलर, दोस्ताना, शक्ति, आखिरी रास्ते, शहंशाह, अग्नीपथ, बड़े मियां-छोटे मियां, आंखें और गंगा.



