23 साल पुराना गाना जिस पर सभी GEN-Z ने किया है डांस, टीवी की पॉपुलर बहू बन गई थी बॉलीवुड की सुपरस्टार, सुनिधि चौहान की आवाज में बना अमर

बॉलीवुड में कुछ गाने ऐसे होते हैं, जो रिलीज के समय तो लोगों की जुबान पर रहते ही हैं, सालों बाद भी अपनी पहचान बनाए रखते हैं. फिल्म ‘कुछ तो है' का गाना ‘डिंग डोंग डिंग' भी ऐसा ही एक ट्रैक है. साल 2003 में रिलीज हुए इस गाने को सुनिधि चौहान ने अपनी आवाज दी थी. करीब 23 साल बाद भी इसकी मस्ती भरी धुन पुराने बॉलीवुड म्यूजिक की याद दिलाती है. सोशल मीडिया के दौर में पुराने गानों को नए अंदाज में पेश करने का चलन बढ़ा है. ऐसे में यह गाना भी एक बार फिर संगीत प्रेमियों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है.

फिल्म में दिखा था रोमांस और सस्पेंस का तड़का

‘कुछ तो है' साल 2003 में रिलीज हुई हिंदी थ्रिलर फिल्म थी. इसमें तुषार कपूर और ईशा देओल मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे. फिल्म में ऋषि कपूर, रति अग्निहोत्री और अनीता हसनंदानी जैसे कलाकारों ने भी अहम किरदार निभाए थे. फिल्म का निर्देशन अनुराग बसु और अनिल वी कुमार से जुड़ा रहा, जबकि इसे एकता कपूर और शोभा कपूर के प्रोडक्शन हाउस बालाजी टेलीफिल्म्स ने बनाया था.

फिल्म की कहानी कॉलेज लाइफ, प्यार और रहस्यमयी घटनाओं के इर्द-गिर्द घूमती है. कहानी में रोमांस के साथ सस्पेंस भी देखने को मिलता है. तुषार कपूर का किरदार करण और ईशा देओल का किरदार नताशा कहानी का अहम हिस्सा हैं. कॉलेज के माहौल में शुरू होने वाली कहानी धीरे-धीरे एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है, जहां किरदारों के सामने कई मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं.

फिल्म में अनीता हसनंदानी की मौजूदगी भी खास थी. बाद के वर्षों में उन्होंने टेलीविजन पर अपनी अलग पहचान बनाई. खासकर ‘ये है मोहब्बतें' में शगुन के किरदार ने उन्हें घर-घर में लोकप्रिय बना दिया था.

सुनिधि चौहान की आवाज में ‘डिंग डोंग डिंग' ने बनाया था अलग माहौल

फिल्म ‘कुछ तो है' का गाना ‘डिंग डोंग डिंग' अपने समय के मस्ती भरे बॉलीवुड ट्रैक्स में शामिल रहा. इसकी धुन में ऐसा आकर्षण है, जो इसे बाकी गानों से अलग बनाता है. सुनिधि चौहान की आवाज ने इस गाने को खास पहचान दी. वहीं तुषार कपूर और अनीता हसनंदानी के डांस ने इसे एवरग्रीन डांस नंबर बता दिया.

बॉक्स ऑफिस पर कैसा रहा था फिल्म का प्रदर्शन?

‘कुछ तो है' को लेकर दर्शकों की दिलचस्पी इसकी स्टारकास्ट और सस्पेंस से भरी कहानी की वजह से थी. हालांकि, फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर वैसी बड़ी सफलता नहीं मिली, जिसकी उम्मीद की जा रही थी, लेकिन इसके सभी गाने हिट रहे थे. खासकर ये गाना तो इन दिनों जेन-जी और मिलेनियल्स के बीच फिर ट्रेंड करने लगा है.

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