'छोटे- छोटे' पंडालों में गाया गाना, मिले 50 रुपये', ‘Indian Idol विजेता सिंगर अभिजीत सावंत ने याद किए स्ट्रगल के दिन 

'इंडियन आइडल' का पहला सीजन जीतने वाले गायक अभिजीत सावंत रातों-रात पूरे देश में मशहूर हो गए. हाल ही में गायक अभिजीत सावंत ने छोटे कार्यक्रमों और पंडालों में प्रदर्शन के अपने शुरुआती दिनों को याद किया है. उन्होंने याद किया कि कैसे कम कमाई और फैंस के प्रोत्साहन से उन्हें खुशी मिलती थी. अपनी संगीत यात्रा के बारे में बोलते हुए, अभिजीत सावंत ने कहा कि कैसे वह प्रदर्शन करने के हर अवसर का आनंद लेते थे.

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उन्होंने कहा, जब भी मुझे किसी छोटे मंच पर गाने का मौका मिलता, तो वह दिन मेरी जिंदगी का सबसे खुशी भरा दिन बन जाता था. मुझे आज भी याद है कि मैं छोटे-छोटे कार्यक्रमों और पंडालों में गाया करता था. कभी मुझे 100 रुपये मिल जाते, तो कभी कोई खुशी-खुशी मेरी जेब में 50 रुपये डाल देता और कहता, 'लो बेटा, आज कुछ खा लेना'. सिंगर ने बताया कि उन्होंने इतने सालों में कई उतार-चढ़ाव देखे हैं, लेकिन मुश्किल समय में उन्हें जो प्यार और हौसला मिला, वह आज भी उन्हें प्रेरित करता है. जिंदगी में उतार-चढ़ाव आते रहे हैं. कई बार ऐसे दिन भी आए जो बहुत अच्छे नहीं थे. जब भी मेरा बुरा समय आता है या कोई दिन खराब गुजरता है, तो मैं उन लोगों के बारे में सोचता हूं जिन्होंने उस मुश्किल वक्त में मुझे प्यार दिया और मुझे यह उम्मीद दी कि मैं अच्छा कर सकता हूं. वह उम्मीद आज भी मेरे दिल में जिंदा है.

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अभिजीत सावंत ने अपने दर्शकों को अपनी ताकत का स्रोत बताया और उनकी मौजूदगी की तुलना ईश्वर से की. उन्होंने कहा कि दर्शकों का समर्थन उन्हें कड़ी मेहनत करने और एक कलाकार के रूप में लगातार बेहतर बनने के लिए प्रेरित करता है. भले ही हमने कभी ईश्वर को नहीं देखा है, लेकिन हम अपने दर्शकों को देख सकते हैं, और मेरे लिए, वे ईश्वर के समान ही हैं. और इसीलिए मैं काम कर रहा हूं, हमेशा अपने लिए कड़ी मेहनत कर रहा हूं.