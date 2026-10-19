Nayyi Navelli Vs Prahaar Box Office Collection Day 3: पहले वीकेंड पर नई नवेली निकली आगे, प्रहार ने छापे इतने करोड़ 

Nayyi Navelli vs Prahaar Box Office Collection Day 3: 'प्रहार' और 'नई नवेली' के बीच बॉक्स ऑफिस की टक्कर संडे को भी जारी रही. दोनों ही फिल्मों की कमाई में तीसरे दिन बढ़ोतरी देखी गई. हालांकि, यामी गौतम की हॉरर-कॉमेडी फिल्म, राजकुमार राव और जयदीप अहलावत की फिल्म से आगे बनी रही. दोनों फिल्में 16 अक्टूबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थीं और शनिवार के मुकाबले रविवार को इनकी कमाई में इजाफा हुआ. जहां 'नई नवेली' ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर अपनी बढ़त बनाए रखी है, वहीं 'प्रहार - द उज्ज्वल निकम स्टोरी' ने भी अपने पहले वीकेंड के दौरान लगातार अच्छी कमाई की है. आइए, तीसरे दिन दोनों फिल्मों के बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन पर एक नजर डालते हैं.

प्रहार के तीसरे दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'प्रहार - द उज्ज्वल निकम स्टोरी' ने भारत में अपने तीसरे दिन यानी रविवार को 3.65 करोड़ रुपये (नेट) की कमाई की. दूसरे दिन के 3.15 करोड़ रुपये (नेट) के कलेक्शन के मुकाबले, तीसरे दिन फिल्म की कमाई में 15.9 प्रतिशत का उछाल आया, जो वीकेंड पर बेहतर प्रदर्शन को दिखाता है. अविनाश अरुण द्वारा निर्देशित यह फिल्म शुक्रवार, 16 अक्टूबर को 2.35 करोड़ रुपये (नेट) के साथ रिलीज हुई थी. इसके साथ ही भारत में फिल्म का कुल नेट कलेक्शन 9.15 करोड़ रुपये हो गया है, जबकि भारत में इसका ग्रॉस कलेक्शन 10.86 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है.

फिल्म ने रविवार को विदेशों में भी 50 लाख रुपये की कमाई की, जिससे इसका कुल ओवरसीज ग्रॉस कलेक्शन 2 करोड़ रुपये हो गया है. अब इसका वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 12.86 करोड़ रुपये हो गया है. जयदीप अहलावत, वामिका गब्बी और राजकुमार राव अभिनीत 'प्रहार' भारत के कुछ अहम आपराधिक मुकदमों में पब्लिक प्रॉसिक्यूटर उज्ज्वल निकम की भूमिका को दिखाती है. यह कहानी 1993 के बॉम्बे ब्लास्ट और 2008 के मुंबई ट्रेन हमलों से जुड़े कानूनी संघर्षों को फिर से सामने लाती है.

'नई नवेली' के तीसरे दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

रविवार को घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 'नई नवेली', 'प्रहार' से आगे बनी रही. इस हॉरर-कॉमेडी फिल्म ने तीसरे दिन भारत में 4.40 करोड़ रुपये (नेट) की कमाई की, जो शनिवार की 4 करोड़ रुपये की कमाई के मुकाबले 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी है. फिल्म ने शुक्रवार को 3.25 करोड़ रुपये (नेट) के साथ अपनी शुरुआत की थी. अब तक भारत में फिल्म की कुल नेट कमाई 11.65 करोड़ रुपये हो गई है, जबकि इसका घरेलू ग्रॉस कलेक्शन 13.88 करोड़ रुपये है.

विदेशों में फिल्म ने रविवार को 50 लाख रुपये कमाए, जिससे इसका कुल ओवरसीज ग्रॉस कलेक्शन 2 करोड़ रुपये तक पहुंच गया. फिल्म का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 15.88 करोड़ रुपये हो गया है. बालाजी मोहन द्वारा निर्देशित 'नई नवेली' में यामी गौतम, सुनीता राजवार और आदिनाथ कोठारे लीड रोल में हैं. फिल्म की कहानी एक ऐसी 'परफेक्ट' दुल्हन के इर्द-गिर्द घूमती है, जो मेरठ के एक अस्त-व्यस्त घर में खुशियां और व्यवस्था लाती है. हालांकि, उसके देवर को शक होने लगता है कि जो महिला परिवार के लिए एक वरदान जैसी लग रही है, वह शायद कोई गहरा और खतरनाक राज छिपा रही है.

'प्रहार' या 'नई नवेली': बॉक्स ऑफिस पर कौन आगे है?

सिनेमाघरों में तीन दिन पूरे होने के बाद, 'नई नवेली' ने भारत और दुनिया भर की कमाई के मामले में 'प्रहार - द उज्ज्वल निकम स्टोरी' पर स्पष्ट बढ़त बना ली है. इस हॉरर-कॉमेडी ने घरेलू स्तर पर 11.65 करोड़ रुपये (नेट) कमाए हैं, जबकि 'प्रहार' की कमाई 9.15 करोड़ रुपये रही है. भारत में दोनों की नेट कमाई के बीच 2.50 करोड़ रुपये का अंतर है. वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन की बात करें तो, 'नई नवेली' 15.88 करोड़ रुपये के साथ आगे है, जबकि 'प्रहार' का कलेक्शन 12.86 करोड़ रुपये है.

रविवार को दोनों फिल्मों की कमाई में बढ़ोतरी देखी गई, लेकिन 'प्रहार' ने पिछले दिन की तुलना में प्रतिशत के हिसाब से ज्यादा बढ़त दर्ज की. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या आने वाले दिनों (वीकडेज) में यह फिल्म इस अंतर को कम कर पाती है या नहीं. फिलहाल, यामी गौतम की हॉरर-कॉमेडी फिल्म ओपनिंग वीकेंड की रेस में आगे है, जबकि 'प्रहार' अपनी लगातार हो रही ग्रोथ को आगे भी बनाए रखने की कोशिश करेगी, जैसे-जैसे यह सिनेमाघरों में चलती रहेगी.

