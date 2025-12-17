ऋतिक रोशन की एक्स वाइफ सुजैन खान ने मम्मी जरीन खान को किया मिस, निधन के 40 दिन बाद लिखा- 'जब भी आपको याद करती हूं'

ऋतिक रोशन की पूर्व पत्नी सुजैन खान की मां जरीन का निधन उम्र संबंधी बीमारी के कारण हुआ था. बुधवार को सुजैन ने अपनी मां को याद करते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया. सुजैन ने इंस्टाग्राम पर मां के साथ बिताए गए पलों का एक मोंटाज वीडियो शेयर किया. पोस्ट कर उन्होंने इसे कैप्शन दिया, "मेरी मम्मी, परी.जब भी मैं आपका चेहरा याद करती हूं, तो लगता है कि पूरी दुनिया जैसे थम सी गई है.आज आपको गए हुए 40 दिन पूरे हो गए. मैं खुद को खुशकिस्मत समझती हूं कि आपने मुझे अपनी बेटी चुना. मैं हर दिन, हर घड़ी और हर तरह से आपकी बेटी ही रहूंगी.मैं आपको हर समय मिस करती हूं... और उन खाली पलों में भी. हमेशा आपकी छोटी बेटी, सुजी."

उन्होंने आगे लिखा, "मुझे पूरा यकीन है कि मैं जिंदगी की हर मुश्किल घड़ी को पार कर लूंगी, क्योंकि आप मेरे साथ रहेंगी."सुजैन की इस पोस्ट में मां के जाने का दर्द साफ झलक रहा है. वे मां को अपनी परी, अपनी ताकत और अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा बताती हैं.

बता दें कि सुजैन का परिवार मनोरंजन जगत से जुड़ा हुआ है. उनके पिता बीते जमाने के मशहूर अभिनेता संजय खान हैं, और उनकी मां मशहूर कॉस्ट्यूम डिजाइनर थीं और उससे पहले 1960 के दशक में मॉडल और अभिनेत्री भी रह चुकी थीं. उन्होंने 'तेरे घर के सामने' और 'एक फूल दो माली' जैसी फिल्मों में छोटे रोल किए थे. बाद में उन्होंने कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग में नाम कमाया और एक कुकबुक भी लिखी.

वहीं, ऋतिक की पूर्व पत्नी सुजैन की बात करें तो उन्होंने अपनी मां की तरह सिनेमा में जाने के लिए हाथ-पैर नहीं मारे बल्कि, ब्रुक्स कॉलेज, कैलिफोर्निया से इंटीरियर डिजाइन में एसोसिएट आर्ट की डिग्री ली. कुछ साल प्रैक्टिस करने के बाद 26 फरवरी, 2011 को उन्होंने खुद की इंटीरियर डिजाइनर कंपनी 'द चारकोल प्रोजेक्ट' की स्थापना की.