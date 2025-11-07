विज्ञापन

जरीन खान को मुंबई में दी गई अंतिम विदाई, फिल्म जगत के कई सितारे हुए शामिल

अभिनेता, निर्माता और निर्देशक संजय खान की पत्नी जरीन खान का अंतिम संस्कार मुंबई के सांताक्रूज स्थित पवन हंस श्मशान भूमि में किया गया. 81 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया था.

अभिनेता, निर्माता और निर्देशक संजय खान की पत्नी जरीन खान का अंतिम संस्कार मुंबई के सांताक्रूज स्थित पवन हंस श्मशान भूमि में किया गया. 81 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया था. जरीन फिल्म और सामाजिक जगत दोनों में ही एक लोकप्रिय और सम्मानित हस्ती मानी जाती थीं, इसलिए उनके अंतिम संस्कार में फिल्म जगत के कई प्रसिद्ध चेहरे और उनके करीबी दोस्त मौजूद रहे. जरीन खान का जन्म एक पारसी परिवार में हुआ था. 1960 और 70 के दशक में उन्होंने मॉडलिंग और अभिनय के क्षेत्र में काम किया. बाद में वे इंटीरियर डिजाइनर और लेखिका के रूप में भी जानी गईं. उन्होंने अभिनेता और निर्देशक संजय खान से विवाह किया था. दोनों के चार बच्चे हैं जायेद खान, सुजैन खान, फराह खान अली और सिमोन अरोड़ा.

अंतिम संस्कार के दौरान संजय खान और उनके बेटे जायेद खान ने मुख्य क्रिया संपन्न की. पूरा परिवार सुजैन, फराह और सिमोन इस मौके पर बेहद भावुक दिखाई दिया. फिल्म और समाज से जुड़े कई लोग जरीन के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे. ऋतिक रोशन अपनी साथी सबा आजाद के साथ उपस्थित हुए. जया बच्चन और श्वेता बच्चन नंदा ने भी खान परिवार से मिलकर संवेदना व्यक्त की. जैकी श्रॉफ, काजोल, रानी मुखर्जी, बॉबी देओल, अली गोनी और जैस्मिन भसीन भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे.

जरीन खान के अंतिम संस्कार का माहौल शांत और भावनाओं से भरा हुआ था. फिल्म जगत के लोगों ने उन्हें एक सधी हुई, सादगीपूर्ण और संवेदनशील शख्सियत के रूप में याद किया. जरीन सिर्फ संजय खान की पत्नी या एक स्टार परिवार का हिस्सा नहीं थीं, बल्कि अपनी पहचान और शख्सियत के दम पर सबके दिलों में जगह बनाए हुए थीं. उनके निधन से फिल्म और सामाजिक जगत ने एक ऐसी महिला को खो दिया है जिसने हर मोर्चे पर अपनी गरिमा, अपनी संवेदना और अपने व्यक्तित्व से लोगों को प्रभावित किया. जरीन खान की यादें उनके परिवार, दोस्तों और चाहने वालों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगी.

