मां जरीन खान के निधन से बुरी तरह टूटीं सुजैन खान, वीडियो के साथ लिखा ऐसा मैसेज कि रो उठेगा दिल

सुजैन खान की मां जरीन खान 60 के दशक की मशहूर मॉडल और एक्ट्रेस रही थीं. शादी से पहले हिंदू होने के कारण उनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति-रिवाजों से मुंबई में किया गया.

मां के निधन से सदमे में सुजैन खान
नई दिल्ली:

7 नवंबर को बॉलीवुड को एक और गहरा झटका लगा. मशहूर आर्किटेक्ट और एक्टर संजय खान की पत्नी जरीन खान का 69 साल की उम्र में निधन हो गया. लंबे समय से फेफड़े के कैंसर से जूझ रही जरीन ने आखिरी सांस ली. उनकी दोनों बेटियां – सुजैन खान और फराह खान अली – मां के जाने से पूरी तरह टूट चुकी हैं. दोनों ने सोशल मीडिया पर मां को याद करते हुए ऐसे वीडियो और मैसेज शेयर किए, जो हर किसी की आंखें नम कर रहे हैं.

सुजैन का दिल तोड़ देने वाला मैसेज

सुजैन ने इंस्टाग्राम पर मां के साथ एक पुराना वीडियो पोस्ट किया, जिसमें दोनों एक-दूसरे पर प्यार लुटा रही हैं. आंसुओं को थामते हुए उन्होंने लिखा: “मेरी सबसे प्यारी दोस्त, मेरा भगवान, मेरी जिंदगी… हमारी खूबसूरत मम्मी आप हमेशा हमारी रोशनी बनी रहेंगी. आपने हमें ग्रेस और प्यार से जीना सिखाया. अगर हम आपके आधे भी बन गए, तो जिंदगी कामयाब. हम आपको जिंदगी से परे प्यार करते हैं. फिर मिलेंगे, हंसेंगे, नाचेंगे. स्वर्ग में फरिश्तों को प्यार करना सिखाइए… वो खुशकिस्मत हैं कि आपको पा रहे हैं.”

फराह ने गीत के साथ दी श्रद्धांजलि

फराह ने मां का एक पुराना वीडियो शेयर किया, जिसमें जरीन ‘आज जाने की जिद ना करो' गा रही हैं. इसके साथ लिखा: “मेरी मां, मेरी सोलमेट… आपने अपने प्यार और चमक से अनगिनत जिंदगियां छुईं. कोई आपके जैसा नहीं हो सकता. आपकी विरासत हमें प्रेरित करती रहेगी. मैं वादा करती हूं – आपके कदमों पर चलूंगी, परिवार को एकजुट रखूंगी, आपके दोस्तों को अपना बनाऊंगी. जब तक दोबारा न मिलें… रेस्ट इन पीस, मेरी प्यारी मां.”

हिंदू रीति से हुआ अंतिम संस्कार

जरीन का असली नाम जरीन कटरक था. वह 60 के दशक की मशहूर मॉडल और एक्ट्रेस रही थीं. शादी से पहले हिंदू होने के कारण उनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति-रिवाजों से मुंबई में किया गया. सुजैन अंतिम संस्कार में परिवार के साथ मजबूती से खड़ी रहीं, पर चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था.

सितारों ने दी श्रद्धांजलि

अंतिम संस्कार में रानी मुखर्जी, काजोल, करीना कपूर, जैकी श्रॉफ, बॉबी देओल, शबाना आजमी समेत कई सितारे पहुंचे. सुजैन के एक्स पति ऋतिक रोशन भी इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ खड़े नजर आए. जरीन खान की यादें अब सिर्फ वीडियो और इन भावुक संदेशों में कैद हैं. लेकिन उनकी बेटियों के शब्द बता रहे हैं – मां का प्यार अमर है.

