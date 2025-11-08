जरीन खान का हिंदू रीति-रिवाज से हुआ अंतिम संस्कार, बेटा जायद खान भी कर चुका है हिंदू विवाह

एक्टर और फेमस फिल्म मेकर संजय खान की पत्नी और ऋतिक रोशन की पहली पत्नी सुजैन खान की मां जरीन खान का 81 साल की उम्र में 7 नवंबर, 2025 को निधन हो गया है. बता दें, उनका निधन कार्डियक अरेस्ट के कारण हुआ है. 7 नवंबर को ही उनका अंतिम संस्कार किया गया था, जिसमें बॉलीवुड की कई हस्तियां शामिल हुई थी. बता दें, जरीन के बेटे जायद ने उनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति-रिवाजों से किया था, जबकि उनकी शादी एक मुस्लिम शख्स से हुई थी. वहीं आपको बता दें, जायद ने भी अपनी शादी में हिंदू रीति-रिवाजों का पालन किया था. आइए जानते हैं इस बारे में.



क्यों हुआ जरीन खान का हिंदू अंतिम संस्कार?





बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन आपको बता दें, जरीन खान हिंदू अंतिम संस्कार चाहती थी. दरअसल अपनी मृत्यु से पहले, उन्होंने हिंदू अंतिम संस्कार की इच्छा व्यक्त की थी, क्योंकि उनका जन्म हिंदू परिवार में हुआ था और पहले उनका नाम कत्रक था. भले ही उनकी शादी एक मुस्लिम शख्स से हुई थी, लेकिन उनके मन में हमेशा हिंदू रीति- रिवाज को लेकर आस्था थी और उनके बच्चे भी हिंदू रीति- रिवाज में काफी विश्वास रखते हैं.





बेटे ने मां की इच्छा की पूरी

जरीन का बेटा जायद खान जानता था कि मां की आखिरी इच्छा क्या थी. इसी के चलते उन्होंने उनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति- रिवाज से किया.





आपको बता दें, जरीन ने संजय खान से शादी के बाद इस्लाम धर्म नहीं अपनाया और उनका परिवार अंतर्धार्मिक बना रहा था. यही मुख्य कारण था कि उनका अंतिम संस्कार उनके पति के मुस्लिम धर्म के बजाय हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार किया गया.



जरीन खान के बेटे, जायद खान ने हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार की थी शादी

जायद खान ने अपनी शादी के लिए भी हिंदू रीति-रिवाजों को चुना था. बता दें, उनकी पत्नी मलाइका पारेख की इच्छा थी कि शादी हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार होनी चाहिए. बता दें, दोनों की शादी काफी प्राइवेट थी, जिसमें कुछ करीबी सदस्य ही शामिल हुए थे.



