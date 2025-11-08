विज्ञापन

जरीन खान का हिंदू रीति-रिवाज से हुआ अंतिम संस्कार, बेटा जायद खान भी कर चुका है हिंदू विवाह

ऋतिक रोशन की एक्स वाइफ सुजैन खान की मां जरीन खान का 81 साल की उम्र में निधन हो गया है. बता दें, उनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति- रिवाज के अनुसार उनके बेटे ने किया है. आइए जानते हैं आखिर क्यों?

Read Time: 2 mins
Share
जरीन खान का हिंदू रीति-रिवाज से हुआ अंतिम संस्कार, बेटा जायद खान भी कर चुका है हिंदू विवाह
जरीन खान का हिंदू रीति-रिवाज से हुआ अंतिम संस्कार
नई दिल्ली:

एक्टर और फेमस फिल्म मेकर संजय खान की पत्नी और ऋतिक रोशन की पहली पत्नी सुजैन खान की मां जरीन खान का 81 साल की उम्र में 7 नवंबर, 2025 को निधन हो गया है. बता दें, उनका निधन कार्डियक अरेस्ट के कारण हुआ है. 7 नवंबर को ही उनका अंतिम संस्कार किया गया था, जिसमें बॉलीवुड की कई हस्तियां शामिल हुई थी. बता दें, जरीन के बेटे जायद ने उनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति-रिवाजों से किया था, जबकि उनकी शादी एक मुस्लिम शख्स से हुई थी. वहीं आपको बता दें, जायद ने भी अपनी शादी में हिंदू रीति-रिवाजों का पालन किया था. आइए जानते हैं इस बारे में.

क्यों हुआ जरीन खान का हिंदू अंतिम संस्कार?


बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन आपको बता दें, जरीन खान हिंदू अंतिम संस्कार चाहती थी.  दरअसल अपनी मृत्यु से पहले, उन्होंने  हिंदू अंतिम संस्कार की इच्छा व्यक्त की थी, क्योंकि उनका जन्म हिंदू परिवार में हुआ था और पहले उनका नाम कत्रक था. भले ही उनकी शादी एक मुस्लिम शख्स से हुई थी, लेकिन उनके मन में हमेशा हिंदू रीति- रिवाज को लेकर आस्था थी और उनके बच्चे भी हिंदू रीति- रिवाज में काफी विश्वास रखते हैं.


बेटे ने मां की इच्छा की पूरी
जरीन का बेटा जायद खान जानता था कि मां की आखिरी इच्छा क्या थी. इसी के चलते उन्होंने उनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति- रिवाज से किया.


आपको बता दें, जरीन ने संजय खान से शादी के बाद इस्लाम धर्म नहीं अपनाया और उनका परिवार अंतर्धार्मिक बना रहा था.  यही मुख्य कारण था कि उनका अंतिम संस्कार उनके पति के मुस्लिम धर्म के बजाय हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार किया गया.

जरीन खान के बेटे, जायद खान ने हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार की थी शादी
जायद खान ने अपनी शादी के लिए भी हिंदू रीति-रिवाजों को चुना था. बता दें, उनकी पत्नी मलाइका पारेख की इच्छा थी कि शादी हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार होनी चाहिए. बता दें, दोनों की शादी काफी प्राइवेट थी, जिसमें कुछ करीबी सदस्य ही शामिल हुए थे.


 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Sussanne Khan S Mother Passed Away, Zarine Khan Passes Away, Zarine Khan Death, Zarine Khan Died, Zayed Khan Actor
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com