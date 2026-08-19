हिमेश रेशमिया का वो गाना, जिसके बिना अधूरी थीं पार्टियां, गाने के नाम से आया मशहूर टीवी शो, 20 साल से है लगातार हिट

2000 के दशक का बॉलीवुड म्यूजिक ऐसा था, जब कुछ गाने रिलीज होते ही लोगों की जुबान पर चढ़ जाते थे. पार्टियों में वही गाने बार-बार बजते और डांस फ्लोर पर भी उन्हीं की धुन पर कदम थिरकते थे. हिमेश रेशमिया का भी एक ऐसा ही गाना था, जिसने रिलीज के बाद खूब धूम मचाई. इसकी धुन और खास अंदाज लोगों को इतना पसंद आया कि गाने का नाम बाद में सिर्फ एक हिट सॉन्ग की पहचान बनकर नहीं रह गया. इसी नाम से टेलीविजन पर एक मशहूर सेलिब्रिटी डांस शो शुरू हुआ, जहां फिल्म और टीवी के सितारे अपने डांस का हुनर दिखाते नजर आए. हम बात कर रहे हैं हिमेश रेशमिया के गाने ‘झलक दिखला जा' की.

‘अक्सर' मूवी का गाना था ‘झलक दिखला जा'

हिमेश रेशमिया का यह गाना 2006 में आई फिल्म ‘अक्सर' का हिस्सा था. गाने को हिमेश रेशमिया ने गाया था और इसका संगीत भी उन्होंने ही तैयार किया था, जबकि इसके बोल समीर ने लिखे थे. गाने में इमरान हाशमी, डिनो मोरिया और उदिता गोस्वामी नजर आए थे. रिलीज के बाद यह गाना काफी लोकप्रिय हुआ और हिमेश के चर्चित गानों में शामिल हो गया. गाने की खासियत उसका कैची मुखड़ा था, जो सुनते ही लोगों को याद हो जाता था. यही वजह रही कि यह गाना उस दौर के लोकप्रिय पार्टी और डांस नंबरों में गिना जाने लगा.

फिर इसी नाम से टीवी पर आया डांस शो

इस गाने की कहानी केवल इसके हिट होने तक नहीं है. कुछ समय बाद यही गाना एक सेलिब्रिटी डांस शो की पहचान बन गया.‘झलक दिखला जा' में फिल्म और टीवी के सितारे पेशेवर डांसर्स के साथ जोड़ी बनाकर अलग-अलग डांस फॉर्म पर अपना हुनर दिखाते थे. हर हफ्ते उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर मुकाबला आगे बढ़ता था और जजों के स्कोर के साथ दर्शकों के वोट भी अहम होते थे.

यानी हिमेश रेशमिया का हिट गाना टीवी पर पहुंचा तो उसका नाम ही एक पूरे डांस शो की पहचान बन गया. आज ‘झलक दिखला जा' नाम सुनते ही बहुत से लोगों को टीवी का डांस शो याद आता है. बॉलीवुड के गाने और टीवी के बीच ऐसा कनेक्शन वाकई दिलचस्प है.

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