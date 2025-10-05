विज्ञापन

फिर हेरा फेरी में बाबू भैया से खाना मांग रही क्यूट बच्ची की 10 फोटो, 27 साल है उम्र, 5वीं देख कहेंगे- क्यूटनेस अब नहीं है...

फिर हेरा फेरी में बाबू भैया से खाना मांगने वाली बच्ची अब 27 साल की हो गई हैं. वहीं उनकी लेटेस्ट तस्वीरें देख फैंस कहेंगे- क्यूटनेस अब चली गई है.

नई दिल्ली:

अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल की सुपरहिट फिल्म हेरा फेरी आज भी लोगों की फेवरेट कॉमेडी फिल्मों में से एक है. इस फिल्म में कई दमदार किरदार थे, जिनमें एक छोटी सी प्यारी बच्ची भी थी. उसी बच्ची का नाम है एंजलिना इदनानी. हेरा फेरी में अपनी मासूमियत से लोगों का दिल जीतने वाली एंजलिना अब बिल्कुल बदल चुकी हैं. वो अब 27 साल की हो गई हैं और दुबई में रहती हैं. फिल्मों से दूरी बना चुकी एंजलिना की नई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिनमें उन्हें पहचान पाना भी मुश्किल है.

हेरा फेरी की मासूम बच्ची अब बड़ी हो गई है. इस फिल्म में एंजलिना इदनानी बिपाशा बसु की भतीजी का किरदार अदा किया था. जिसे लोगों ने खूब पसंद किया.  

एंजलिना की लेटेस्ट फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. जिसमें उन्हें पहचान पाना मुश्किल है. बचपन की क्यूट एंजलिना इन फोटोज में अब काफी हसीन लग रही हैं.

हेरा फेरी के बाद एंजलिना को ता रा रम पम में काम करने का मौका मिला. उन्होंने फिल्म में सैफ अली खान और रानी मुखर्जी की बेटी का किरदार निभाया था.

एक्टिंग में शानदार शुरुआत के बावजूद एंजलिना ने फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बना ली है. अब वो अपनी अलग दुनिया में बिजी हैं.

एंजलिना अब दुबई में सेटल हो चुकी हैं और वहीं रह कर पढ़ाई पर फोकस कर रही हैं.

उन्होंने फैशन मार्केटिंग में डिप्लोमा किया है और इस फील्ड में आगे बढ़ रही हैं.

एंजलिना का फैशन सेंस काफी स्टाइलिश है. जिससे वो आज की एक्ट्रेसेस को भी टक्कर देती हैं.

उनका इंस्टाग्राम अकाउंट प्राइवेट है. लेकिन फैंस उनकी फोटोज फैन पेज पर शेयर करते रहते हैं.

अब एंजलिना 27 साल की हो चुकी हैं और अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट रखना पसंद करती हैं.

भले ही एंजलिना ने फिल्मों से दूरी बना ली हो, लेकिन फैंस अभी भी उनकी वापसी का इंतजार कर रहे हैं.

Angelina Idnani, Hera Pheri
