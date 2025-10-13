करीना कपूर ने बिन बोले दी थी अक्षय कुमार को टक्कर, फ्लॉप होने के बावजूद 'बेबो' की फिल्म कहलाई कल्ट मूवी

बॉलीवुड की बेबो करीना कपूर ने मौजूदा साल में फिल्म इंडस्ट्री में अपने शानदार 25 साल पूरे किए हैं. करीना ने साल 2000 में अभिषेक बच्चन की डेब्यू फिल्म रिफ्यूजी से डेब्यू किया था. फिल्म फ्लॉप रही, लेकिन दोनों ही स्टार आगे बढ़ते रहे, मगर अभिषेक के मुकाबले करीना का फिल्मी करियर ज्यादा हिट रहा है. करीना अपनी खूबसूरती के साथ-साथ अपनी एक्टिंग से भी फैंस का दिल जीतती आई हैं. साल 2006 में रिलीज हुई फिल्म चुप चुप के में करीना ने एक गूंगी लड़की के किरदार से अपने फैंस को दीवाना बना दिया था. हालांकि फिल्म फ्लॉप रही, लेकिन यह फिल्म कल्ट कॉमेडी फिल्मों में शुमार हो गई, जिसने अक्षय कुमार की ग्रैंड कॉमेडी फिल्म को भी पीछे छोड़ दिया था.

करीना की कल्ट क्लासिक कॉमेडी फिल्म

दरअसल, साल 2006 में ही अक्षय कुमार की फिल्म फिर हेरा फेरी रिलीज हुई थी, जो साल 2001 में रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर फिल्म हेरा फेरा की सीक्वल थी. बता दें, 9 जून 2006 को फिर हेरा फेरी और चुप-चुप के के बीच बॉक्स ऑफिस पर टक्कर हुई थी. दोनों ही फिल्में फुल एंटरटेनर थी, लेकिन दर्शकों का ज्यादा प्यार फिल्म फिर हेरा फेरी को मिला था. चुप-चुप के में करीना कपूर अपने एक्स बॉयफ्रेंड शाहिद कपूर के साथ नजर आई. फिल्म में करीना ने श्रुति सिंह चौहान नाम की एक गूंगी लड़की का किरदार निभाया था, जिसे नकली गूंगे बने जीत (शाहिद) से प्यार हो जाता है. इस फिल्म में करीना ने इतनी शानदार एक्टिंग की थी, उनकी खूबसूरती और क्यूटनेस पर भी दर्शक फिदा हो गये थे. यह फिल्म आज भी लोगों को खूब एंटरटेन करती है. फिल्म में सुनील शेट्टी, परेश रावल, ओम पुरी, शक्ति कपूर और राजपाल यादव ने शानदार काम किया था.

अक्षय कुमार पर भारी पड़ी थीं करीना कपूर

वहीं, इसी दिन रिलीज हुई अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल की तिकड़ी की फिल्म फिर हेरा फेरी में अक्षय कुमार की एक्टिंग काफी शानदार थी. लेकिन करीना का गूंगी लड़की का किरदार अक्षय के रोल पर भारी पड़ता दिखा था. फिर हेरा फेरी एक ब्लॉकबस्टर फिल्म है, जिसे लोग आज भी देखना पसंद करते हैं. अब लोगों को हेरा फेरी 3 का इंतजार है, जिसकी चर्चा बार-बार होती रहती है. वहीं, करीना कपूर खान पिछली बार फिल्म सिंघम अगेन में दिखी थीं और अब वह मेघना गुलजार की फिल्म दायरा कर रही हैं.