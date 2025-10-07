OTT की 200 करोड़ की वो वेब सीरीज जिसमें मामा ने भांजी को बनाया था हीरोइन, एक महीने तक सोशल मीडिा पर हुई थी ट्रोल

नेटफ्लिक्स की दुनिया में कई धमाकेदार कहानियां रची गई हैं लेकिन कुछ ऐसी हैं जो बजट, कलाकारों और पुरस्कारों के मामले में मिसाल बन जाती हैं. आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी हिंदी वेब सीरीज की जिसकी रिलीज ने 2024 में तहलका मचा दिया. इसकी कुल लागत करीब 200 करोड़ रुपये बताई जाती है और इसने अलग-अलग प्लैटफॉर्म पर मिलाकर 30 से ज्यादा अवॉर्ड्स पर कब्जा जमाया. कुल 9 एपिसोड वाली यह सीरीज दर्शकों को इतिहास के पन्नों में ले जाती है.

क्या है इसका नाम?

अगर आप अभी तक इसका नाम नहीं सोच पाएं हैं तो हम बता देते हैं यह सीरीज है ‘हीरामंडी: द डायमंड बाजार'. बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर संजय लीला भंसाली की यह वेब सीरीज एक पीरियॉड रोमांटिक ड्रामा है जो लाहौर की हीरामंडी इलाके की रंगीन दुनिया को बयां करती है. भंसाली के ग्रैंड सेट, म्यूजिक और फीलिंग्स का यह मिक्स दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देता है. मीडिया सोर्सेज के मुताबिक इसके भारी-भरकम बजट से सेट डिजाइन, कॉस्ट्यूम्स और लोकेशंस पर खर्च हुआ जो स्क्रीन पर चमकता दिखता है.

दमदार स्टारकास्ट का जादू

सीरीज में बॉलीवुड के कई दिग्गज सितारे नजर आए, जिन्होंने अपने किरदारों को जीवंत कर दिया. मेन लीड में सोनाक्षी सिन्हा ने मल्लिका का रोल निभाया, मनीषा कोराला ने नक्काजी के रूप में दबंगाई दिखाई, अदिति राव हैदरी की बिब्बो ने दिल जीता, ऋचा चड्ढा, शार्मिन सभी ने अपने अपने किरदारों से इम्प्रेस किया. मेल किरदारों में फरदीन खान काफी समय बाद दिखे और दर्शकों का दिल जीता. इन कलाकारों की एक्टिंग ने सीरीज को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई.

अवॉर्ड्स और रेटिंग

आईएमडीबी के आंकड़ों के मुताबिक ‘हीरामंडी' ने 30 अवॉर्ड्स हासिल किए, जिनमें 2 IIFA, 5 इंडियन टेलीविजन एकेडमी और 5 फिल्मफेयर अवॉर्ड्स शामिल हैं. फिलहाल इसकी आईएमडीबी रेटिंग 6.3 है जो दर्शकों के मिक्स रिएक्शन को दिखाती है. कुछ ने भंसाली के ग्रैंड सेट्स की तारीफ की तो कुछ ने स्क्रिप्ट पर सवाल उठाए. फिर भी यह सीरीज नेटफ्लिक्स की टॉप व्यूड लिस्ट में शुमार रही.