कौन हैं हार्दिक पांड्या की रूमर्ड गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा? मुंबई एयरपोर्ट पर हुईं स्पॉट

क्रिकेटर हार्दिक पांड्या हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट पर अपनी कथित गर्लफ्रेंड मॉडल-अभिनेत्री माहिका शर्मा के साथ नजर आए. इस दौरान के वीडियो ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है. माहिका और हार्दिक दोनों काले रंग के कपड़ों में ट्विनिंग करते दिखे. माहिका शर्मा ने तनिष्क, वीवो और यूनिक्लो जैसे बड़े नामों के लिए विज्ञापन किए हैं. फ़ैशन की दुनिया में, उन्होंने अनीता डोंगरे, रितु कुमार, तरुण तहिलियानी, मनीष मल्होत्रा ​​और अमित अग्रवाल जैसे भारत के कुछ टॉप डिज़ाइनरों के लिए रैंप वॉक किया है या उनके साथ काम किया है.

अटकलें तब शुरू हुईं जब रेडिट पर एक कैरोसेल पोस्ट में इस कथित जोड़े को अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग मौकों पर एक साथ देखा गया. दरअसल, एक तस्वीर में, इंटरनेट पर हार्दिक पांड्या की जर्सी नंबर 33 देखी गई. अफवाहों ने तब ज़ोर पकड़ा जब इंस्टाग्राम पर दोनों को एक-दूसरे को फ़ॉलो करते हुए दिखाने वाले स्क्रीनशॉट भी उसी थ्रेड में शेयर किए गए.

इससे पहले अपलोड की गई उनकी एक इंस्टाग्राम स्टोरी में, हार्दिक और माहिका अलग-अलग तस्वीरों में एक ही बाथरोब पहने नजर आ रहे थे. माहिका दुबई में भारत-पाकिस्तान एशिया कप मैच में टीम इंडिया और अपने कथित बॉयफ्रेंड का चीयर करते हुए भी मौजूद थीं.

हार्दिक पांड्या का तलाक

बता दें कि हार्दिक पांड्या और नताशा स्टेनकोविक ने 2020 में महामारी के दौरान शादी कर ली और कई महीनों की अफवाहों के बाद पिछले साल जुलाई में अपने अलगाव की घोषणा की.

एक बयान में, क्रिकेटर ने खुलासा किया, "चार साल साथ रहने के बाद, नताशा और मैंने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया है. हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और अपना सब कुछ दिया, और हमारा मानना ​​है कि यह हम दोनों के हित में है. परिवार बनाने के दौरान हमने जो खुशी, आपसी सम्मान और साथ साझा किया, उसे देखते हुए यह एक कठिन फैसला था."

उन्होंने आगे कहा, "हमें अगस्त्य का आशीर्वाद के रूप में मिला है, जो हमारे दोनों के जीवन के सेंटर में रहेगा, और हम यह सुनिश्चित करने के लिए सह-पालन करेंगे कि हम उसकी खुशी के लिए हर संभव प्रयास करें. हम इस कठिन और संवेदनशील समय में हमें निजता प्रदान करने के लिए आपके समर्थन और समझ का तहे दिल से अनुरोध करते हैं."

हार्दिक पांड्या और नताशा स्टेनकोविक एक बेटे, अगस्त्य के माता-पिता हैं, जिसका जन्म 2020 में हुआ था.

