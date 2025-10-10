हार्दिक पांड्या को फिर से हुआ प्यार! कैमरे की नजर से सात साल छोटी गर्लफ्रेंड को बचाते आए नजर

भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या अपनी निजी जिंदगी को लेकर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं. 2024 में नताशा स्टेनकोविक से तलाक के बाद उनकी लव लाइफ चर्चा का विषय रही. पहले उनकी डेटिंग की अफवाहें सिंगर जैस्मिन वालिया के साथ थीं, जो अपने हिट गाने "बॉम डिग्गी" के लिए जानी जाती हैं. हालांकि, दोनों ने कभी अपने रिश्ते की पुष्टि नहीं की, लेकिन जैस्मिन को हार्दिक के मैचों में देखा गया था. अब हार्दिक मॉडल माहिका शर्मा के साथ रिश्ते में हैं और हाल ही में उनके नए रिश्ते की खबरें सामने आईं. शुक्रवार सुबह, 10 अक्टूबर को, हार्दिक ने मुंबई हवाई अड्डे पर माहिका के साथ अपने रिश्ते को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया.

हार्दिक और माहिका अपनी शानदार पीली लेम्बोर्गिनी उरुस एसई में हवाई अड्डे पहुंचे, जिसकी कीमत 4.57 करोड़ रुपये है. हार्दिक सबसे पहले कार से उतरे और फिर माहिका बाहर आईं, जिसने सभी को चौंका दिया, क्योंकि किसी ने उनकी मौजूदगी की उम्मीद नहीं की थी. हार्दिक ने माहिका को पापाराज़ी से बचाने की कोशिश की, हालांकि दोनों ने एक साथ तस्वीरें नहीं खिंचवाईं. हार्दिक, जो 11 अक्टूबर 1993 को जन्मे, 31 साल के हैं, जबकि माहिका, जिन्होंने 2023 में अपना 22वां जन्मदिन मनाया, अब 24 साल की हैं. इस तरह हार्दिक, माहिका से 7 साल बड़े हैं.

24 साल की माहिका ने दिल्ली, गुजरात और अमेरिका में पढ़ाई की है. वह सर्टिफाइड लीन सिक्स सिग्मा ब्लैक बेल्ट और योग प्रशिक्षक हैं. उन्होंने फिल्मों, विज्ञापनों और म्यूज़िक वीडियो में काम किया है, जिसमें रैपर रागा का एक वीडियो और ऑस्कर विजेता निर्देशक ऑरलैंडो वॉन आइंसीडल की डॉक्यूमेंट्री "इंटू द डस्क" शामिल है. माहिका ने ओमंग कुमार की फिल्म "पीएम नरेंद्र मोदी" (2019) में भी छोटी भूमिका निभाई थी. उनके 41.2 हजार इंस्टाग्राम फॉलोअर्स में अभिनेता अर्जुन कपूर भी शामिल हैं.