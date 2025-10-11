हार्दिक पांड्या ने बर्थडे पर इंस्टाग्राम ऑफिशियल किया गर्लफ्रेंड मिहिका संग रिश्ता, शेयर की रोमांटिक फोटो!

भारतीय क्रिकेट टीम में हार्दिक पांड्या 11 अक्टूबर यानी आज अपना 32वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं. इस मौके पर फैंस और सेलेब्स जहां उन्हें बधाई दे रहे हैं तो वहीं क्रिकेटर ने अपनी पर्सनल लाइफ का अपडेट इंस्टाग्राम स्टोरी पर दिया है. दरअसल, हार्दिक पांड्या ने चुपके से माहिका शर्मा के साथ अपना रिलेशनशिप दो फोटो के जरिए कंफर्म कर दिया है. जबकि इससे पहले क्रिकेटर की रुमर्ड गर्लफ्रेंड के साथ दोनों मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए थे. इसके चलते दोनों के रिलेशनशिप की खबरें चर्चा में आ गई थीं.

इंस्टाग्राम स्टोरीज पर हार्दिक पांड्या ने ढेर सारी फोटो शेयर कीं, जिसमें से दो ऐसी थीं, जिसमें वह रुमर्ड गर्लफ्रेंड मिहिका संग नजर आ रहे थे. एक फोटो में समंदर किनारे दोनों बैक पोज देते हुए नजर आए.

जबकि दूसरी फोटो ब्लैक एंड व्हाइट थी, जिसमें दोनों कैमरे की तरफ पोज देते हुए हाथों में हाथ डाले दिख रहे थे. इसके अलावा क्रिकेटर द्वारा शेयर की गई तस्वीरों में बर्थडे केक से लेकर बेटे अगस्तय, मां और दादी की झलक भी देखने को मिली.

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि हार्दिक पाड्या की तस्वीरें तब आई हैं जब वह अपने रिलेशनशिप को लेकर चर्चा में हैं. वहीं सोशल मीडिया पर एयरपोर्ट पर साथ में अपीयरेंस देने के बाद दोनों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. जबकि लोग क्रिकेटर को ट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं.

बता दें कि माहिका शर्मा एक अवॉर्ड विनिंग मॉडल और एक्टर हैं, जो कई म्यूजिक वीडियो का हिस्सा रही हैं. और कई टॉप डिजाइनर्स के साथ उन्होंने काम किया है. जबकि एक्ट्रेस की पर्सनल लाइफ चर्चा से दूर रही हैं.