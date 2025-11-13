6 दिन पहले आईं इन 2 फिल्मों का बंटाढार, दोनों का टोटल बजट 75 करोड़, झोली में आए 20 करोड़

विज्ञापन

7 नवंबर 2025 को रिलीज हुईं बॉलीवुड की दो महत्वपूर्ण फिल्में 'हक' और 'जटाधारा' ने दर्शकों को थिएटर्स में खींचा, लेकिन छठे दिन यानी 12 नवंबर तक इनकी कमाई में साफ अंतर नजर आया.

बॉलीवुड फिल्मों 'हक' और 'जटाधारा' का छठा दिन
नई दिल्ली:

7 नवंबर 2025 को रिलीज हुईं बॉलीवुड की दो महत्वपूर्ण फिल्में 'हक' और 'जटाधारा' ने दर्शकों को थिएटर्स में खींचा, लेकिन छठे दिन यानी 12 नवंबर तक इनकी कमाई में साफ अंतर नजर आया. 'हक', जिसमें यामी गौतम और इमरान हाशमी मुख्य भूमिकाओं में हैं, एक कोर्टरूम ड्रामा है जो न्याय और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित है. वहीं, 'जटाधारा' सोनाक्षी सिन्हा और सुदीर बाबू की सुपरनैचुरल थ्रिलर है, जो प्राचीन श्रापों और आधुनिक तर्क के टकराव को दर्शाती है. दोनों फिल्मों का क्लैश बॉक्स ऑफिस पर रोचक रहा, लेकिन आंकड़ों से साफ है कि 'हक' और 'जटाधारा' दोनों को बुरा हाल हो चुका है.

ट्रेड एनालिस्ट्स के शुरुआती अनुमानों के मुताबिक, 'हक' ने पहले दिन 1.75 करोड़ रुपये की कमाई की, जो दूसरे दिन बढ़कर 3.35 करोड़ और तीसरे दिन 4 करोड़ तक पहुंच गई. वीकेंड के बाद मंडे से बुधवार तक यह स्थिर रही, लेकिन छठे दिन इसने 1.25 करोड़ रुपये का संग्रह किया. कुल छह दिनों में 'हक' की कमाई 13 करोड़ रुपये हो चुकी है. यामी की इंटेंस परफॉर्मेंस और इमरान का कैमियो ने इसे बूस्ट दिया. हालांकि, मल्टीप्लेक्स में प्रतिस्पर्धा से कुछ असर पड़ा, लेकिन ओवरसीज में यह 2.10 करोड़ अतिरिक्त जोड़ चुकी है.

दूसरी ओर, 'जटाधारा' का सफर उतार-चढ़ाव भरा रहा. ओपनिंग डे पर 1.07 करोड़ से शुरूआत हुई, जो सैटर्डे को स्थिर रही लेकिन संडे को 99 लाख पर सिमट गई. पहले हफ्ते में कुल 5.14 करोड़ जमा हुए, लेकिन छठे दिन यह महज 60 लाख रुपये ही बटूल सकी. दक्षिण भारत के थिएटर्स में सुदीर बाबू के फैंस ने इसे सपोर्ट किया, जहां तेलुगु वर्जन ने 25 लाख का योगदान दिया. सोनाक्षी का मिथिकल रोल सराहा गया, लेकिन मिश्रित रिव्यूज कुल मिलाकर, छह दिनों में 'जटाधारा' की कमाई 6.80 करोड़ पर अटक गई, जो बजट के लिहाज से चिंताजनक है.

