Haq Box Office Day 3: सोनाक्षी सिन्हा की जटाधारा पर भारी पड़ी यामी गौतम की हक, विवाद के बावजूद कमाए इतने

Haq First Weekend Box Office Collection Day 3: 7 नवंबर को दो फिल्मों की चर्चा रही, जिसमें से एक तो सोनाक्षी सिन्हा की तेलुगू डेब्यू फिल्म जटाधारा थी तो वहीं दूसरी फिल्म हक थी, जिसमें यामी गौतम और इमरान हाशमी लीड रोल में नजर आ रहे हैं. इस फिल्म की रिलीज को लेकर शुरूआत से ही विवाद रहा है. वहीं मामला कोर्ट तक पहुंचने के बाद 7 नवंबर को फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई. लेकिन पहले दिन फिल्म की ओपनिंग कुछ खास नहीं थी. लेकिन तीसरे दिन तक फिल्म की कमाई में 100 प्रतिशत की ग्रोथ देखी गई.

बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के शुरूआती आंकड़ों के अनुसार, पहले दिन हक ने सिर्फ 1.75 करोड़ की कमाई की थी. दूसरे दिन आंकड़ा 3.35 करोड़ रहा. जबकि तीसरे दिन कलेक्शन 3.75 करोड़ तक जा पहुंचा है. इसके चलते भारत में फिल्म की कमाई 8.85 करोड़ जा पहुंची है. जबकि वर्ल्डवाइड आंकड़ा 10 करोड़ के करीब है. जटाधारा की बात करें तो 3 दिनों में सोनाक्षी सिन्हा की फिल्म ने भारत में कमाई 3.31 करोड़ की हासिल की है. जबकि वर्ल्डवाइड कमाई 4 करोड़ तक पहुंची है.

The power of ‘Word of mouth' .

No foul-play or any gimmicks. Straight from our hearts to the audience.

Even from trade & media perspective, I feel a lot of positivity that they want a film like ‘ HAQ' to be a success. It's a rarity & I shall cherish this moment for life 🙏🏻 https://t.co/MWe6HdMVV1 — Yami Gautam Dhar (@yamigautam) November 9, 2025

यामी गौतम ने फिल्म हक की बॉक्स ऑफिस पर परफॉर्मेंस पर रिएक्शन देते हुए लिखा, 'मुंह से बोले गए शब्दों' की ताकत. कोई बेईमानी या कोई बनावटीपन नहीं. सीधे हमारे दिल से दर्शकों तक. बिजनेस और मीडिया के नजरिए से भी, मुझे इस बात पर बहुत पॉजिटिविटी महसूस होती है कि वे 'हक' जैसी फिल्म को सफल होते हुए देखना चाहते हैं. यह दुर्लभ है और मैं इस पल को जीवन भर संजो कर रखूंगी.

गौरतलब है कि हक शाह बानो बेगम के जीवन और कानूनी संघर्ष से प्रेरित फिल्म है, जिनके 1985 के ऐतिहासिक मामले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को भरण-पोषण का अधिकार दिया था. इस पर विवाद तब शुरू हुआ जब मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने शाह बानो बेगम की बेटी द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें फिल्म की रिलीज़ पर रोक लगाने की मांग की थी. इसके चलते 7 नवंबर को फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हो गई.