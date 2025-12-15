विज्ञापन

'धुरंधर' के तूफान के बीच OTT पर आ रही यामी गौतम की ये फिल्म, जानें क्या है इसका आदित्य धर कनेक्शन

Haq OTT Release Date: इमरान हाशमी और यामी गौतम के लीड रोल वाली ये फिल्म बहुत जल्द ओटीटी प्लैटफॉर्म पर आ रही है.

Haq OTT Release Date
नई दिल्ली:

यामी गौतम और इमरान हाशमी स्टारर कोर्टरूम ड्रामा 'हक' अब अपनी डिजिटल रिलीज के लिए तैयार है. इस फिल्म ने थिएटर में रिलीज के दौरान काफी ध्यान खींचा था. यह फिल्म जो नवंबर में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, अपने सब्जेक्ट और महिलाओं के अधिकारों, कानून और पर्सनल आजादी के बारे में शुरू हुई बातचीत के लिए खास थी. जो दर्शक इसे बड़े पर्दे पर नहीं देख पाए या जो इसे दोबारा देखना चाहते हैं, उनके लिए अब इसके OTT प्रीमियर को लेकर एक बड़ी अपडेट आई है. अब एक तरफ यामी गौतम के पति आदित्य धर की फिल्म धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर छा रही है तो वहीं उनकी खुद की फिल्म अब ओटीटी पर आ रही है.

हक OTT रिलीज डेट और प्लेटफॉर्म

टाइम्स नाउ की एक रिपोर्ट के मुताबिक 'हक' 2 जनवरी, 2026 को नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर होने की उम्मीद है. हालांकि मेकर्स ने अभी तक कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं दिया है, लेकिन कहा जा रहा है कि तारीख पक्की हो गई है. यह फिल्म 7 नवंबर को थिएटर में रिलीज हुई थी और स्ट्रीमिंग पर लगभग दो महीने बाद आने वाली है. उम्मीद है कि नेटफ्लिक्स भारत और विदेशों में अपने डिजिटल दर्शकों के लिए इस लीगल ड्रामा को होस्ट करेगा.

कहानी और लीगल बैकग्राउंड

कहा जाता है कि 'हक' ऐतिहासिक शाह बानो केस से इंस्पायर्ड है, जिसे ऑफिशियली मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम के नाम से जाना जाता है. यह भारतीय इतिहास में सबसे ज्यादा बहस वाले कानूनी मामलों में से एक है. 1970 के दशक के आखिर और 1980 के दशक की शुरुआत के सामाजिक और कानूनी माहौल पर आधारित यह फिल्म मेंटेनेंस, पर्सनल लॉ और महिलाओं के अधिकारों से जुड़े मुद्दों को फिर से दिखाती है.

यामी गौतम ने शाजिया बानो का किरदार निभाया है, जो एक मुस्लिम महिला है जो अपने साथ गलत गलत होने और छोड़े जाने के बाद मजबूती से खड़ी होती है. वह क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 125 के तहत अपने और अपने बच्चों के लिए मेंटेनेंस की मांग करते हुए कोर्ट जाती है. इमरान हाशमी एडवोकेट मोहम्मद अब्बास खान के रूप में नजर आते हैं, जिनके काम और कानूनी फैसले इस मामले के लिए अहम बन जाते हैं. अपनी कहानी के जरिए, यह फिल्म आस्था, पहचान, आर्टिकल 44 के तहत यूनिफॉर्म सिविल कोड और पर्सनल विश्वास के साथ संवैधानिक कानून के मेल जैसे विषयों को छूती है.

कास्ट, परफॉर्मेंस और बॉक्स ऑफिस

यामी गौतम और इमरान हाशमी के अलावा, 'हक' में वर्तिका सिंह, शीबा चड्ढा, दानिश हुसैन, असीम हट्टंगडी हैं. यह फिल्म यामी और इमरान के बीच पहला ऑन-स्क्रीन कोलैबोरेशन भी है, जिसमें दोनों एक्टर्स को उनके सधे हुए और असरदार परफॉर्मेंस के लिए तारीफ मिली है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, हक ने बॉक्स ऑफिस पर भारत में ₹19.37 करोड़ और दुनिया भर में कुल ₹28.44 करोड़ कमाए. इसके जल्द ओटीटी पर आने की उम्मीद है. यह जनवरी 2026 में Netflix पर स्ट्रीम हो सकती है.

