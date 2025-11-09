Jatadhara Box Office Collection Day 3: सोनाक्षी सिन्हा की फिल्म ने तीन दिन में कमा लिए इतने करोड़

Jatadhara Box Office Collection Day 3: साउथ स्टार सुधीर बाबू और बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा की नई फिल्म जटाधारा ने रिलीज के पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा परफॉर्म किया, इसने पूरी तरह से अपनी कमाई कर ली. यह फिल्म एक पीरियड एक्शन ड्रामा है जो दर्शकों को आध्यात्मिकता, रहस्य और रोमांच के अनूठे मिक्स में लपेटती है. फिल्म की कहानी और इसके विजुअलाइजेशन की दर्शकों ने तारीफ की है. रिपोर्टों के मुताबिक फिल्म ने अपने पहले दिन लगभग 1.07 करोड़ रुपये की कमाई की, जो एक तेलुगु फिल्म के लिए एक मजबूत शुरुआत मानी जाती है, खासकर यह देखते हुए कि यह हिंदी में एक साथ रिलीज हुई थी.

फिल्म ने अपने दूसरे दिन भी लगभग इतनी ही कमाई की, 1.07 करोड़ रुपये कमाए. शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार, Sacnilk वेबसाइट ने बताया कि फिल्म ने तेलुगु में 14.92% और हिंदी में 7.68% की ऑक्यूपेंसी दर्ज की. तेलुगु बेल्ट में फिल्म की मौजूदगी मजबूत थी. सुबह के शो में जहां 12.21% दर्शक आए, वहीं शाम के शो तक यह बढ़कर 17.42% हो गया. वहीं, हिंदी पट्टी में फिल्म की शुरुआत धीमी रही, जहां शाम तक दर्शकों की संख्या बढ़कर 11.61% हो गई. Sacnilk की एक रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म ने 0.22 करोड़ रुपये की अतिरिक्त कमाई की, जिससे इसका कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 2.36 करोड़ रुपये हो गया.

जटाधारा: कहानी और कास्ट

फिल्म "जटाधारा" का डायरेक्शन अभिषेक जायसवाल और वेंकट कल्याण ने किया है. कहानी एक प्राचीन पौराणिक रहस्य पर आधारित है. फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे प्राचीन काल में कुछ राजघराने अपने खजाने को पवित्र मंत्रों (बंधनों) से बंद कर देते थे. इनमें से एक था पिशाची बंधन, जो धनपिसाची नामक एक शक्तिशाली रक्षक आत्मा को जागृत करता है.

